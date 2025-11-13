Retorno de Ederson acirra disputa por vaga no gol da Seleção

A volta de Ederson à Seleção Brasileira deixa mais acirrada a definição do trio de goleiros para a Copa do Mundo. Enquanto Alisson se credencia para ser o titular do gol pelo terceiro mundial seguido — ele só não foi convocado para os últimos amistosos porque se recupera de lesão muscular —, pelo menos três goleiros disputam as duas vagas remanescentes: além de Ederson, Bento e Hugo Souza são lembrados com frequência. Por ora, não há uma clara preferência por nenhum deles.

Bento e Hugo Souza já foram testados por Carlo Ancelotti, enquanto Ederson, que chegou a ser convocado duas vezes pelo técnico italiano, ainda não havia trabalhado com o treinador porque nas duas ocasiões acabou se lesionando.

— Nunca é fácil se lesionar, mas você ter acidente de trabalho pode acontecer, e comigo infelizmente foram sempre perto das Datas Fifa. Claro que eu fiquei muito chateado, mas reforçou ainda mais a vontade de estar aqui, de estar presente, de estar trabalhando, dando o máximo e buscando estar em mais uma Copa do Mundo — declarou Ederson nessa quarta-feira (12).

Assim como Alisson, Ederson está em seu terceiro ciclo de Copa do Mundo. A experiência do goleiro do Fenerbahçe é um dos principais trunfos para ele estar no Mundial do próximo ano. E, se por um lado ainda pesa o pouco tempo com Ancelotti, por outro há o longo convívio com o preparador de goleiros Taffarel na Seleção Brasileira.

Hugo Souza e Bento também brigam por vaga no gol da Seleção

Hugo Souza tem a seu favor a fama de pegador de pênaltis, algo que pode ser fundamental numa Copa do Mundo. O próprio Ancelotti declarou que esse aspecto será levado em conta. No mês passado, contudo, o goleiro do Corinthians não foi bem na derrota por 3 a 2 para o Japão, o que pode fazer com que tenha que recuperar terreno.

Bento, por sua vez, foi titular na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, quando praticamente não foi exigido. Mas, assim como Ederson, o goleiro do Al-Nassr tem o longo período a serviço da Seleção como vantagem competitiva.

E há ainda John. Atualmente no Nottingham Forest, o ex-goleiro do Botafogo tem sido o escolhido pela comissão técnica quando os cortes de última hora aparecem. Em outubro, John substituiu Ederson na lista; agora, entrou na vaga de Hugo Souza. Mas, restando somente a Data Fifa de março antes da convocação para a Copa do Mundo, é improvável que ele ultrapasse dois concorrentes e se habilite para o Mundial.