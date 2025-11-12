Vini Jr. conhece bem Carlo Ancelotti. Foi com o treinador italiano à frente do Real Madrid que o atacante conquistou os principais títulos da carreira até aqui, e invariavelmente como protagonista. O jogador avalia que Ancelotti já mostra na Seleção Brasileira o trabalho que o fez um dos técnicos mais vitoriosos da história, diz que a equipe está encontrando um padrão de jogo e pede aos companheiros que entrem no clima de Copa do Mundo.

— Ele [Ancelotti] tem feito o que fez nos clubes. O trabalho está sendo feito, passar confiança aos jogadores, deixar todo mundo muito à vontade para aproveitar as características de cada jogador, na sua melhor posição. Ele sempre fala que quer ver o povo brasileiro feliz, voltar com o futebol que a gente sempre teve, e tentar conquistar a Copa do Mundo, que é nosso maior objetivo — declarou Vini Jr., em entrevista à CBF TV.

— Acredito que, com o mister, estamos evoluindo com um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa do Mundo é importante. São poucos jogos até lá, todo mundo tem que entrar no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que nossa oportunidade está chegando — acrescentou o atacante do Real Madrid.

Vini Jr. destaca importância das Datas Fifa para a Seleção

Para Vini Jr, os períodos de Data Fifa têm sido importantes para aumentar o entrosamento do grupo. Vale lembrar que Ancelotti disse na convocação da Seleção Brasileira que já tem definida uma base com 17 ou 18 atletas para o Mundial.

— São jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo, que têm essa experiência, que conta muito. Cada vez que estamos juntos a gente vai melhorando o entrosamento em campo, tem um entendimento melhor do que ele quer no dia a dia, nos jogos, para quando chegar na Copa do Mundo estejamos preparados. A hora de cometer erros é agora, porque na Copa do Mundo são oito jogos e você não pode errar — pontuou Vini Jr.

O atacante da Seleção Brasileira também comentou sobre o que espera dos amistosos com Senegal, no sábado (15), e Tunísia, na próxima terça-feira (18).

— Vão ser jogos muito intensos, de muita força e velocidade. As equipes africanas se impõem muito nesse aspecto de jogo. Temos que igualar isso e fazer sobressair nossa qualidade.