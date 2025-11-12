Ederson exalta grupo da Seleção, mas pede mais tempo com o Ancelotti

Um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, Ederson está em seu terceiro ciclo para a Copa do Mundo. Na Inglaterra, em preparação para os amistosos do Brasil com Senegal e Tunísia, o goleiro do Fenerbahçe está tendo o primeiro contato com o técnico Carlo Ancelotti. E disse que é preciso esperar um pouco mais para ver a Seleção no mais alto nível sob o comando do treinador.

— Temos um grupo muito bom, com grandes atletas, que precisa de um pouco mais de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador — disse Ederson nesta quarta-feira (12), durante coletiva de imprensa em Londres.

O comentário de Ederson veio no momento em que o goleiro respondia sobre os seguidos cortes que enfrentou nas últimas convocações. Ele lamentou as desconvocações, mas ressaltou que lesões fazem parte da carreira de qualquer atleta. E que agora está com um sentimento parecido ao que teve nas primeiras convocações.

— Com certeza, por passar esse período longe da Seleção, gera bastante expectativa, um pouco de ansiedade e alegria de poder voltar novamente. Estou muito contente, muito feliz com mais uma oportunidade de estar aqui novamente e espero corresponder todas as expectativas durante os treinamentos, se for jogar também, corresponder às expectativas — considerou Ederson.

Outros trechos da entrevista de Ederson pela Seleção Brasileira

Mudança em relação ao primeiro amistoso com Senegal

— Mudou praticamente tudo. Aquele jogo foi uma logística diferente, em que muitos jogadores estavam no começo de férias, tiveram dez dias ali mais ou menos de férias, depois pra você voltar novamente acaba sendo mais complicado. Mudou a forma de pensar, a forma de trabalhar, não tirando o mérito do treinador anterior, mas com o Ancelotti é outra forma de ver, é outra forma de você enxergar o treinador, você vê um treinador tão vitorioso comandando a equipe... Isso agrega muito para os jogadores, traz uma mentalidade mais vencedora pra dentro de nós. Durante esses dois dias eu vi já a forma que eles treinam e treinam no mais alto nível possível, então podemos esperar um grande jogo contra Senegal.

Estilo de jogo de Ancelotti em relação aos goleiros

— O Ancelotti faz muitos jogos curtos, para os jogadores pensarem rápido, dar um ou dois toques na bola. Participei ontem (terça). No momento de defender todos defendem juntos, recompactar o mais rápido possível, ser agressivo.

— Minha função é defender primeiro, e depois tentar ajudar de alguma forma jogando. Mas o que o treinador decidir está decidido, e eu vou procurar dar o meu melhor, não só eu como meus companheiros também. Isso não implica nada, não tem nenhuma diferença pra mim, nós temos que adaptar o mais rápido possível as ideias do treinador.

Ederson sobre troca durante jogo por goleiro especialista em pênalti

— Tem várias formas de pensar sobre isso. Pode ser positivo, como também pode não fazer diferença. Já aconteceu situações anteriores em Copa de Mundo, por exemplo, que deram certo, mas também pode não dar certo, e aí fica o questionamento de o por quê trocou. É muito relativa essa questão, é meio complicado de responder. Com certeza ficaria ao critério do treinador e do treinador de goleiros. É uma pergunta meio complexa, porque você pode estar fazendo um jogo brilhante e de repente o treinador te substitui para colocar um especialista em pênaltis...