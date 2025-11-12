Treino do Brasil tem Ancelotti conversando a sós com Vini Jr

Carlo Ancelotti comandou nesta quarta-feira (12) o terceiro treino da Seleção Brasileira em preparação para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal e Tunísia. A atividade principal foi fechada à imprensa, mas antes disso ele passou cerca de três minutos conversando a sós com Vini Jr.

O papo entre o treinador e o atacante aconteceu em um dos campos de treinamento do CT do Arsenal, onde a Seleção faz os treinos nesta Data Fifa. Ao todo, o Brasil fará mais três atividades no local: na quinta e na sexta-feira, antes do duelo com Senegal; e no domingo, em preparação para o amistoso com a Tunísia, que será realizado em Lille, na França.

Foi com Ancelotti que Vini Jr despontou no Real Madrid. O jogador não tem conseguido repetir o bom desempenho na Seleção, mas é inegável a confiança do treinador italiano no atacante. Vini Jr atuou em quatro dos seis jogos do Brasil sob o comando do italiano, e só ficou de fora das duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo porque estava suspenso para o confronto com o Chile e, por isso, não foi convocado.

Vini Jr vê Seleção de Ancelotti em evolução

Em entrevista à CBF TV, o atacante enalteceu o trabalho do técnico italiano e disse que Ancelotti já está conseguindo definir um padrão de jogo para a Seleção Brasileira.

— Acredito que, com o mister, estamos evoluindo com um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa do Mundo é importante. São poucos jogos até lá, todo mundo tem que entrar no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que nossa oportunidade está chegando — disse Vini Jr.

