Estrangeiros se dividem após convocação de Rayan para a Seleção: 'Quem?'
Ex-Vasco foi convocado pela primeira vez
Nesta segunda-feira (16), Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Entre os destaques, a primeira chamada de alguns jogadores chamou a atenção, como a de Rayan, ex-atacante do Vasco, que foi convocado para a "Amarelinha". O nome do jogador do Bournemouth dividiu opiniões de estrangeiros nas redes sociais, que alternaram entre parabéns e questionamentos sobre quem é o atleta. Veja as reações:
Torcedores do Flamengo reagem à convocação de jogadores do clube: ‘Se garante’
Fora de Campo
Inteligência artificial avalia convocação da Seleção Brasileira
Fora de Campo
Ingleses reagem a convocação de Igor Thiago à Seleção Brasileira: ‘Mereceu’
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à convocação de Rayan
Tradução: "Rayan? Quem é ele?"
Tradução: "Luiz Henrique, Endrick Rayan à frente de Neymar"
Tradução: "Você vê Rayan, Matheus, Luis e não o Ney? kkkkkkkkkkkkkk Vou explodir!"
Tradução: "Quem diabos é Rayan? Ancelotti, seja sério e ligue para o Neymar!"
Tradução: "Tudo bem. Entendo que também estamos lidando com alguns ferimentos. Estevão está ferido Bom: Rayan, Endrick, sem Richarlison, sem Fabricio Bruno e Igor Thiago.Ruim: Luiz Henrique, Fabinho, Danilo, Alex Sandro, sem Antony e sem Neymar.."
Tradução: "VAMOS RAYAN! O jovem talento do Bournemouth, que joga na Premier League, foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira! Notícias maravilhosas para ele!"
Tradução: "Rayan, entre!"
Tradução: "Rayan recebe sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil. Grande oportunidade para ele na última pausa internacional antes do verão e da Copa do Mundo!"
Tradução: "A convocação de Carlo Ancelotti reserva muitas surpresas. Endrick, Bremer, Roger Ibañez e Gabriel Sara retornam à seleção brasileira. Danilo (Botafogo), Rayan (Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford) fazem suas estreias, e merecidamente."
Ancelotti anuncia a convocação para a Seleção Brasileira
Esta é a quinta convocação de Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção, em maio de 2025. Havia grande expectativa sobre a presença de Neymar, que estava na pré-lista, mas o meia do Santos não foi chamado após ser poupado no jogo contra o Mirassol na semana passada, justamente quando a comissão técnica viajou para observá-lo.
Além de Rayan, outros nomes receberam a primeira oportunidade com o italiano: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Endrick (Lyon) e Igor Thiago (Brentford).
Veja a convocação:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
