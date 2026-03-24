Ramon analisa duelo do Vasco na Copa do Brasil e projeta futuro de Rayan

O ex-lateral Ramon foi uma das atrações do Rio FutSummit, na Barra da Tijuca, e analisou o momento do Vasco, projetando o duelo contra o Paysandu na Copa do Brasil, além de elogiar nomes do elenco e comentar o futuro da joia Rayan.

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Durante a entrevista, Ramon destacou o favoritismo do Vasco no confronto eliminatório, mas fez questão de alertar para as dificuldades de atuar em Belém, especialmente pelo peso da torcida adversária em jogos decisivos.

— É um adversário que dá para passar, mas jogar lá é complicadíssimo. Em mata-mata, tudo depende muito do momento e do emocional - explicou.

O ex-jogador também ressaltou o papel de Renato Gaúcho nesse tipo de cenário, destacando a importância de manter o elenco focado e evitar qualquer tipo de excesso de confiança.

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Ramon disputou 136 partidas com a camisa do Vasco da Gama (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

— Ele coloca todo mundo com o pé no chão. Explica a importância do jogo e faz o atleta se colocar no lugar do adversário. Isso é fundamental em partidas que valem tanto - completou.

Outro ponto abordado foi o desempenho dos laterais, com destaque para Cuiabano. Ramon elogiou as características ofensivas do jogador e a disputa por posição com Lucas Piton, que, segundo ele, tende a elevar o nível da equipe.

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— Ele é muito incisivo, chega bem ao fundo e finaliza. Pode até atuar mais avançado. Essa concorrência é importante para elevar o nível do elenco - explicou.

Por fim, Ramon projetou o futuro de Rayan, uma das principais promessas recentes do Vasco, e destacou o potencial do jovem atacante, pedindo cautela no processo de desenvolvimento.

— Ele tem tudo para ser um grande nome do futebol mundial. Mas ainda está se formando. Se mantiver esse nível e essa cabeça no lugar, pode chegar ao topo - elogiou.

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O ex-lateral ainda comentou sobre a possibilidade de o jogador ganhar espaço na Seleção Brasileira no futuro próximo.

— Só de estar sendo chamado já é importante pensando no próximo ciclo. Ele está criando o caminho dele.

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