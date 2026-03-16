Jogadores do Vasco ligam para Rayan e celebram convocação para a Seleção Brasileira
Robert Renan e Barros ligaram para o jogador do Bournemouth
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A convocação do atacante Rayan para a Seleção Brasileira gerou grande repercussão entre jogadores e torcedores. Revelado pelo clube carioca e atualmente atuando no Bournemouth, da Inglaterra, o jovem recebeu uma homenagem especial de antigos companheiros.
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Logo após o anúncio da lista, os atletas Robert Renan e Barros entraram em contato com o atacante por telefone para parabenizá-lo pela conquista. A ligação aconteceu diretamente do CT Moacyr Barbosa, centro de treinamento do Vasco, onde os jogadores acompanham a divulgação da convocação.
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A convocação marca um passo importante na carreira do jovem jogador. Após se transferir para o futebol inglês e passar a defender o Bournemouth, Rayan ganhou destaque por suas atuações e passou a ser observado de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira.
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Convocação da Seleção Brasileira
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)
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