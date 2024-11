Jornalistas detonam atitude da CBF em Brasil x Uruguai: ‘Vergonha, vexame’

A Confederação Brasileira de Futebol foi alvo de críticas no jogo entre Brasil e Uruguai, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. As principais reclamações se deram por conta do valor dos ingressos para o jogo, que não teve lotação na Arena Fonte Nova. Jornalistas repercutiram o assunto nas redes sociais nesta terça-feira (19).

Os valores dos ingressos variaram entre R$ 100,00 e R$ 800,00 no último jogo da Seleção Brasileira em território nacional, em 2024. A CBF reservou cerca de oito mil lugares para os chamados "ingressos solidários" (R$ 100), em que os torcedores doaram 2kg de alimento. Em campo, Brasil e Uruguai empataram em 1 a 1.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: