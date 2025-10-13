IA crava resultado de Japão x Brasil com gol de jogador do Vasco e polêmica

Japão e Brasil se enfrentam, nesta terça-feira (14), em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Pela previsão de uma inteligência artificial, o duelo terá muitos gols e uma polêmica de arbitragem no final.

A bola vai rolar para Japão e Brasil às 7h30 (Brasília) em Tóquio, no que será o sexto jogo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. De acordo com o ChatGPT, o duelo será aberto, mas equilibrado, e vai acabar com um 2 a 2.

Os gols do Japão seriam marcados por Kubo e Minamino, enquanto o Brasil teria Vini Jr e Paulo Henrique como seus marcadores. Apesar do amistoso, o clima ia esquentar no final, por um gol da Seleção Brasileira milimetricamente anulado por impedimento.

Na semana passada, o Brasil começou a Data Fifa vencendo a Coreia do Sul por 5 a 0, com gols de Rodrygo (2x), Estevão (2x) e Vini Jr.

Carlo Ancelotti encerrou a preparação para Japão x Brasil (Foto: (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF)

Japão x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações

Quatro dias após golear a Coreia do Sul, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (14) para enfrentar o Japão. O amistoso em Tóquio será o sexto jogo da Seleção Brasileira sob o comando do italiano Carlo Ancelotti. A partida está marcada para às 7h30 (de Brasília), e o Lance! informa onde assistir. A partida será transmitida por Globo e Sportv.

Ancelotti comandou um único treino em Tóquio para o jogo desta terça-feira. O treinador deverá praticamente repetir a formação que atropelou a Coreia do Sul, mas ele antecipou uma mudança ainda quando convocou o Brasil: diante do Japão, Hugo Souza, do Corinthians, será o goleiro titular.

Japão x Brasil será o antepenúltimo jogo da Seleção este ano. No próximo mês, a equipe nacional fará mais dois amistosos, desta vez diante de times do continente africano.

JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)

Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.