Hugo Souza deve ser o titular da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília). A partida em Tóquio pode marcar a quebra de uma marca envolvendo jogadores do Corinthians.

Será a primeira vez que um goleiro do Timão inicia um jogo do Brasil como titular desde Dida, em 2002. Cássio, arqueiro com vasta história no Corinthians, chegou a atuar por 45 minutos em um amistoso da Seleção contra o mesmo Japão, em 2017, mas entrou no decorrer do duelo no lugar de Alisson.

Hugo Souza foi convocado três vezes por Ancelotti e possui a confiança do italiano. Em setembro, o treinador da Seleção antecipou que o goleiro do Timão seria titular em alguma partida desta Data Fifa e destacou sua personalidade.

- Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis, ele tem a personalidade, caráter. Então acredito que no próximo jogo, pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time - disse o treinador.

Hugo Souza será titular da Seleção contra o Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quebra de jejum

Além de igualar o feito de Dida, que defendeu o Corinthians no início do século, Hugo Souza pode interromper um jejum do clube alvinegro. O último jogador do Timão a entrar em campo pela Seleção Brasileira foi Yuri Alberto, em amistoso contra o Marrocos, em 2023.

Naquela ocasião, o atacante, convocado por Ramon Menezes, entrou nos últimos cinco minutos da derrota do Brasil para a seleção africana por 2 a 1.

Últimos convocados pelo Corinthians para a Seleção Brasileira: