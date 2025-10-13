menu hamburguer
Hugo Souza mira feito de Dida e fim de jejum do Corinthians na Seleção Brasileira

Goleiro deve ser titular do Brasil em amistoso com o Japão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
15:46
Hugo Souza foi convocado pela segunda vez para Seleção (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
imagem cameraBrasil encara o Japão nesta terça-feira (14) (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Hugo Souza deve ser o titular da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília). A partida em Tóquio pode marcar a quebra de uma marca envolvendo jogadores do Corinthians.

Será a primeira vez que um goleiro do Timão inicia um jogo do Brasil como titular desde Dida, em 2002. Cássio, arqueiro com vasta história no Corinthians, chegou a atuar por 45 minutos em um amistoso da Seleção contra o mesmo Japão, em 2017, mas entrou no decorrer do duelo no lugar de Alisson.

Hugo Souza foi convocado três vezes por Ancelotti e possui a confiança do italiano. Em setembro, o treinador da Seleção antecipou que o goleiro do Timão seria titular em alguma partida desta Data Fifa e destacou sua personalidade.

- Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis, ele tem a personalidade, caráter. Então acredito que no próximo jogo, pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time - disse o treinador.

Hugo Souza - Seleção Brasileira
Hugo Souza será titular da Seleção contra o Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quebra de jejum

Além de igualar o feito de Dida, que defendeu o Corinthians no início do século, Hugo Souza pode interromper um jejum do clube alvinegro. O último jogador do Timão a entrar em campo pela Seleção Brasileira foi Yuri Alberto, em amistoso contra o Marrocos, em 2023.

Naquela ocasião, o atacante, convocado por Ramon Menezes, entrou nos últimos cinco minutos da derrota do Brasil para a seleção africana por 2 a 1.

Últimos convocados pelo Corinthians para a Seleção Brasileira:

  • Yuri Alberto - Amistosos 2023 - 5 minutos
  • Fagner - Amistosos 2019 - 180 minutos
  • Cássio - Amistosos 2017 - 45 minutos
  • Rodriguinho - Amistosos 2017 - 57 minutos
  • Renato Augusto - Eliminatórias 2015 - 117 minutos

