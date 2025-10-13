Hugo Souza mira feito de Dida e fim de jejum do Corinthians na Seleção Brasileira
Goleiro deve ser titular do Brasil em amistoso com o Japão
Hugo Souza deve ser o titular da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília). A partida em Tóquio pode marcar a quebra de uma marca envolvendo jogadores do Corinthians.
Será a primeira vez que um goleiro do Timão inicia um jogo do Brasil como titular desde Dida, em 2002. Cássio, arqueiro com vasta história no Corinthians, chegou a atuar por 45 minutos em um amistoso da Seleção contra o mesmo Japão, em 2017, mas entrou no decorrer do duelo no lugar de Alisson.
Hugo Souza foi convocado três vezes por Ancelotti e possui a confiança do italiano. Em setembro, o treinador da Seleção antecipou que o goleiro do Timão seria titular em alguma partida desta Data Fifa e destacou sua personalidade.
- Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis, ele tem a personalidade, caráter. Então acredito que no próximo jogo, pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time - disse o treinador.
Quebra de jejum
Além de igualar o feito de Dida, que defendeu o Corinthians no início do século, Hugo Souza pode interromper um jejum do clube alvinegro. O último jogador do Timão a entrar em campo pela Seleção Brasileira foi Yuri Alberto, em amistoso contra o Marrocos, em 2023.
Naquela ocasião, o atacante, convocado por Ramon Menezes, entrou nos últimos cinco minutos da derrota do Brasil para a seleção africana por 2 a 1.
Últimos convocados pelo Corinthians para a Seleção Brasileira:
- Yuri Alberto - Amistosos 2023 - 5 minutos
- Fagner - Amistosos 2019 - 180 minutos
- Cássio - Amistosos 2017 - 45 minutos
- Rodriguinho - Amistosos 2017 - 57 minutos
- Renato Augusto - Eliminatórias 2015 - 117 minutos
