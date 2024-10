Quem ganha espaço com as lesões dos zagueiros da Seleção?

Léo Ortiz, Beraldo e Fabrício Bruno são opções para a Seleção (Fotos: Thiago Ribeiro / AGIF | Léo Sguaçabia | Thiago Ribeiro / AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 15:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Dorival Júnior deve ganhar baixas entre os zagueiros da Seleção Brasileira. Bremer e Éder Militão, de Juventus e Real Madrid, respectivamente, se lesionaram nos comprimissos das equipes pela Champions League na última quarta-feira (3). Assim, a expectativa é de que novos nomes sejam convocados para substituir a dupla no grupo que enfrentará Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O caso de Bremer é mais grave. O zagueiro da Velha Senhora rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só voltará aos gramados em 2024-25. Por sua vez, Militão sentiu pancada na coxa direita, mesma lesão que o tirou os jogos contra Equador e Paraguai no início de setembro.

Além dos dois contundidos, a lista da Seleção Brasileira tem Gabriel Magalhães e Marquinhos. Desta forma, é provável que Dorival Jr. chame dois novos zagueiros para os compromissos da Data Fifa de outubro, e alguns nomes despontam como opções mais prováveis.

Entre eles, estão dois jogadores do Flamengo. Fabrício Bruno foi a escolha para substituir Éder Militão em setembro e já teve oportunidades com Dorival no início do ano. Por outro lado, Léo Ortiz foi uma das novidades da pré-lista do Brasil em outubro e pode ser convocado pela primeira vez desde 2022.

Do continente europeu, outros dois zagueiros aparecem como prováveis opções para a defesa da Seleção Brasileira. Beraldo, do PSG, esteve presente na lista do último mês e um retorno não seria surpresa. Ao mesmo tempo, Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, pode ganhar chance com a amarelinha.

A Seleção Brasileira entrará em campo pela última rodada do primeiro turno e pelo início do returno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Contra o Chile, dia 10 de outubro, o duelo é no estádio Nacional do Chile. Menos de uma semana depois, no dia 15 de outubro, o Brasil receberá o Peru no Mané Garrincha, em Brasília.

Léo Ortiz é um dos zagueiros na pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)