Beraldo é convocado para a Seleção Brasileira

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro

O zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, foi convocado nesta quinta-feira (3) para a Seleção Brasileira, que enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Bremer, jogador convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Data Fifa de outubro, está fora da temporada. O zagueiro da Juventus rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só voltará aos gramados em 2024-25.

–Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG. - anunciou o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Jr.

Próximos compromissos da Seleção

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo. O Brasil vai treinar no CT do Palmeiras.

A Seleção enfrenta o Chile na próxima quinta-feira (10), no estádio Nacional do Chile, às 21h (de Brasília), e em seguida, encara o Peru, na terça-feira (15), às 21h45, no Mané Garrincha.