Bremer e Militão se machucam e preocupam Seleção Brasileira

Bremer saiu no começo da partida contra o Leipzig (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 18:32 • Rio de Janeiro

Convocados pelo técnico Dorival Jr para a Seleção Brasileira, Eder Militão e Bremer saíram machucados de campo nas respectivas partidas dos clubes que defendem na rodada da Champions League desta quarta-feira (2).



➡️Tudo Sobre Seleção Brasileira

Bremer recebe atendimento no gramado (Foto: AFP)



O zagueiro Bremer pisou em falso, após uma dividida, sentiu dores no joelho esquerdo logo aos 4 minutos da partida da Juventus de Turim contra o RB Leipzig, na Alemanha, pela Champions League, e pediu substituição. O time italiano venceu por 3 a 2.



Éder Militão, do Real Madrid, machucou-se na derrota por 1 a 0 para o Lille, na França, e foi substituído no começo do segundo tempo. O zagueiro sentiu uma pancada na coxa direita. Também por uma lesão na coxa direita, durante um treino, Militão tinha sido cortado da seleção antes dos jogos com o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias, no início de setembro.



A dupla de zaga preocupa, antes dos jogos da Seleção Brasileira contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Bremer é um dos destaques do clube italiano nesta temporada. Até aqui, entrou em campo sete vezes e é titular na zaga do técnico Thiago Motta. Militão, por sua vez, atuou em 10 dos 11 jogos do Real Madrid até aqui.