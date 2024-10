Seleção de Dorival Jr volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

Convocados pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, Eder Militão e Bremer sentiram lesões nas partidas do Real Madrid e da Juventus na rodada da Champions League desta quarta-feira (2). Com as possíveis baixas para o Brasil na data FIFA, internautas pedem pela convocação do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest.

➡️Qual o time do coração dos técnicos brasileiros? Confira!

Com as lesões, Militão e Bremer preocupam antes dos jogos da Seleção Brasileira contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Puts... Com isso, acho que chegou a hora de Murillo na seleção, não? E melhoras p/ o zagueiro Bremer. — ericfruchi (@ericfruchi.bsky.social) 2024-10-03T11:38:24.811Z

Se n convocar o Murillo é papo de desistir dessa seleção medíocre de vez — 𝖑eslie (@savschamp.bsky.social) 2024-10-02T22:59:32.516Z

Voltando aqui ; Danilo (nem preciso dizer o porquê), Abner (passagem ruim na Europa), Arana (??? ninguém aguenta mais), Marquinhos (é sério isso?), Gerson (nunca rendeu na Seleção) esses seres não mereciam nem fudendo tá ai.. Convocaria: Yan Couto, Caio Henrique, G. Augusto, Murillo e Ederson.. — (@dimiller21.bsky.social) 2024-09-28T00:12:33.590Z

Murillo nem é cogitado, enquanto a mula do Danilo tem vaga cativa na seleção, isso é um puta tapa na cara do torcedor — (@luxy367.bsky.social) 2024-09-27T21:33:00.282Z

➡️30 anos do tetra: relembre a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 1994

O zagueiro Bremer pisou em falso após uma dividida e sentiu dores no joelho esquerdo. Éder Militão sentiu uma pancada na coxa direita e foi substituído no começo do segundo tempo. Também por uma lesão na coxa direita, durante um treino, Militão tinha sido cortado da seleção antes dos jogos com o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias, no início de setembro.

Bremer recebe atendimento no gramado durante jogo da Juventus (Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As atuações de Murillo chamam atenção desde a estreia na Premier League, diante do Brentford, em outubro de 2023. Comprado por R$ 64 milhões junto ao Corinthians, Murillo foi titular em todas as 36 partidas que disputou pelo Nottingham Forest, com protagonismo na campanha que manteve o clube na primeira divisão inglesa.