Neymar volta a treinar com Al-Hilal: ‘Só alegria’

Neymar está de volta aos treinos do Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 15:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Enfim, Neymar está de volta aos treinos. Na tarde deste domingo (29), o astro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira publicou nas redes sociais alguns registros das primeiras atividades com bola no clube árabe.

➡️ Tottenham aproveita vantagem numérica e domina o Manchester United pela Premier Legue

- VOLTEIII !!! Feliz em estar de volta ao grupo … agora é só alegria - postou Neymar.

O retorno aos gramados coincide com o discurso do técnico Dorival Jr sobre o desejo de contar com Neymar na Seleção. O treinador da Seleção Brasileira admitiu esperar o atacante até 2025.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve enviar representantes à Arábia Saudita para acompanhar de perto a recuperação de Neymar.

- A gente faz um monitoramento constante, é de todos os atletas através do doutor Rodrigo (Lasmar), do Guilherme (Passos), nosso profissional de fisiologia, para saber as condições dos atletas que chegam e os que não vêm por algum problema clínico. O caso do Neymar é tratado de uma maneira diferente, por ele estar lesionado, além do jogador extraclasse que ele é - contou Rodrigo Caetano. E completou:

- As informações que nós temos dizem que ele vem numa velocidade muito boa de recuperação, mas a gente não pode ir além. Quem vai fazer a opção de usá-lo ou não é o clube. Cabe a nós monitorarmos isso, é nossa intenção até o final do ano ou quem sabe em outubro ou novembro para irmos até lá observar a reta final de recuperação dele "in loco" junto com o doutor Rodrigo Lasmar, o que demonstra a importância que ele tem e que a gente dá ao caso.

➡️ Expulsão de Bruno Fernandes em Man United x Tottenham gera revolta na web: ‘Arbitragem inglesa é horrível’

Jorge Jesus comandando Neymar em treinamento (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Neymar está há quase um ano sem jogar. O astro brasileiro sofreu uma lesão complexa: rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e machucou dois meniscos.