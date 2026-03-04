O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quarta-feira (4), às 18h30 (horário de Brasília), no segundo amistoso preparatório do ano. A partida, que será disputada no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, marca o segundo compromisso da equipe no ano e terá transmissão do SporTV.

continua após a publicidade

Apesar da Seleção Feminina nunca ter perdido para a Venezuela, o técnico Arthur Elias adota um discurso de cautela e reconhece o crescimento das adversárias nos últimos anos.

— A Venezuela é uma equipe que tem sido agressiva na sua marcação, tem jogadoras com experiência internacional e em grandes clubes. Como todas as seleções, também está evoluindo. A vantagem do treinador ou a treinadora brasileira do outro lado é sempre conhecer melhor individualmente as jogadoras. No plano coletivo, todo mundo estuda todo mundo. Precisamos ter o foco no que é o jogo —disse o técnico, ao site da CBF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Duda Sampaio conduz bola em Brasil x Venezuela, pela Copa América 2025. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Nos últimos dez confrontos contra a Venezuela, o Brasil venceu todos, marcou 51 gols e sofreu apenas um, segundo dados da plataforma O Gol. O retrospecto amplamente favorável, porém, não apaga o grau de dificuldade do duelo mais recente.

➡️ Com gols de Gutierres e Duda Sampaio, Brasil vence Venezuela na estreia da Copa América Feminina

Justamente o último encontro entre as seleções, pela Copa América, em 13 de julho do ano passado, foi considerado um dos mais equilibrados: vitória brasileira por 2 a 0 (gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio), em partida que exigiu paciência e ajuste tático, como relembrou Arthur.

continua após a publicidade

— Brasil e Venezuela foi um jogo muito difícil na Copa América, principalmente em relação a altitude, pois as venezuelanas já estavam adaptadas. Aqui (em Toluca) as duas seleções estão em um mesmo patamar em relação a essa adaptação. Mas também temos que aproveitar, focar não só no adversário, mas no crescimento da Seleção Brasileira, dar oportunidade para as jogadoras e manter a consistência ao longo de todo o jogo — finalizou.

➡️ Seleção Brasileira encerra preparação para encarar a Venezuela

+ Aposte na vitória da Seleção Brasileira Feminina

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável