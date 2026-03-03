Seleção Brasileira encerra preparação para encarar a Venezuela

A Seleção Brasileira Feminina encerrou a preparação para o amistoso contra a Venezuela. As equipes duelam nesta quarta-feira (4), às 18h30, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca.

A expectativa é que Arthur Elias alterne a equipe em relação ao time titular contra a Costa Rica, que teve Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer.

Os amistoso no México dão início à preparação do Brasil para o ano que antecede a Copa do Mundo Feminina. Em abril, a Amarelinha será uma das participantes do FIFA Series, que terá como sede a cidade de Cuiabá (MT), com as seleções do Canadá, da Zâmbia e da Coreia do Sul.

A semana da Seleção Brasileira

A delegação desembarcou no México no sábado, 28 de fevereiro, após a vitória por 5 a 2 sobre a Costa Rica. Ainda no mesmo dia, a equipe seguiu viagem até Toluca, onde montou base para o período de treinamentos.

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a semana foi marcada por intensidade e ajustes táticos. No domingo, as atletas foram divididas em grupos para atividades em campo e trabalhos regenerativos. Enquanto parte do elenco realizou exercícios físicos e de recuperação, outra parte participou de treinos técnicos com foco em posse de bola, transições rápidas e organização defensiva.

A comissão técnica aproveitou os dias em solo mexicano para observar variações na equipe e testar alternativas, pensando não apenas no duelo contra a Venezuela, mas também no confronto diante do México. O segundo amistoso da série será disputado no sábado, 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Tarciane durante treino da Seleção Brasileira feminina no México. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Bruninha é baixa

Nem tudo, porém, foi tranquilidade. A vitória sobre a Costa Rica trouxe uma preocupação para a comissão técnica. A lateral-direita Bruninha deixou o campo com dores e, após exames realizados pelo departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol, teve confirmada lesão no bíceps femoral da coxa direita. A defensora segue em tratamento com a delegação até o fim da Data Fifa.

