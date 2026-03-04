menu hamburguer
Seleção Brasileira

CBF anuncia novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica

Definição acontece cinco meses após a demissão de Ramon Menezes

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
12:20
Paulo Victor é o novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica
imagem cameraPaulo Victor é o novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
A CBF anunciou nesta quarta-feira (4) Paulo Victor como novo treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e Pré-Olímpica. PV, como é conhecido, integra a comissão técnica de André Jardine no América, do México, e irá acumular as funções até maio, quando encerra a temporada do futebol mexicano.

➡️Seleção tem rota traçada a 100 dias do início da Copa do Mundo, mas há dúvidas

O novo treinador do Sub-20, inclusive, já trabalhou na CBF. Ele era auxiliar do próprio André Jardine na campanha que deu a medalha de Ouro ao Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 

— Paulo Victor sempre foi um treinador de excelência por onde passou, com uma grande qualidade de desenvolver atletas promissores e formar um time campeão com um futebol ofensivo e vencedor. Ele chega com a experiência de quem já conhece a responsabilidade e o orgulho de representar a Seleção Brasileira — comentou o tetracampeão Branco, que é coordenador das categorias de base masculinas da CBF.

Além do de PV, a comissão técnica terá Lucas Andrade como auxiliar técnico. Ele é técnico do sub-20 do Palmeiras e ainda ficará à frente do time paulista para a disputada Libertadores Sub-20, que acontece este mês, no Equador. 

Agora na Seleção Sub-20, Paulo Victor e Lucas Andrade trabalham juntos no Palmeiras
Agora na Seleção Sub-20, Paulo Victor e Lucas Andrade trabalham juntos no Palmeiras (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

— A chegada do Paulo Victor e do Lucas Andrade nos dá muita confiança para o ciclo do Sul-Americano, Copa do Mundo Sub-20 e Jogos Olímpicos A capacidade de ambos é reconhecida nacional e internacionalmente, por isso estamos convencidos de que eles são nossa melhor escolha para conquistar os objetivos — considerou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas.

O anúncio do novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica acontece cinco meses após a demissão de Ramon Menezes, que caiu após a campanha pífia no Mundial da categoria.

