CBF anuncia novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica
Definição acontece cinco meses após a demissão de Ramon Menezes
A CBF anunciou nesta quarta-feira (4) Paulo Victor como novo treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e Pré-Olímpica. PV, como é conhecido, integra a comissão técnica de André Jardine no América, do México, e irá acumular as funções até maio, quando encerra a temporada do futebol mexicano.
O novo treinador do Sub-20, inclusive, já trabalhou na CBF. Ele era auxiliar do próprio André Jardine na campanha que deu a medalha de Ouro ao Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
— Paulo Victor sempre foi um treinador de excelência por onde passou, com uma grande qualidade de desenvolver atletas promissores e formar um time campeão com um futebol ofensivo e vencedor. Ele chega com a experiência de quem já conhece a responsabilidade e o orgulho de representar a Seleção Brasileira — comentou o tetracampeão Branco, que é coordenador das categorias de base masculinas da CBF.
Além do de PV, a comissão técnica terá Lucas Andrade como auxiliar técnico. Ele é técnico do sub-20 do Palmeiras e ainda ficará à frente do time paulista para a disputada Libertadores Sub-20, que acontece este mês, no Equador.
— A chegada do Paulo Victor e do Lucas Andrade nos dá muita confiança para o ciclo do Sul-Americano, Copa do Mundo Sub-20 e Jogos Olímpicos A capacidade de ambos é reconhecida nacional e internacionalmente, por isso estamos convencidos de que eles são nossa melhor escolha para conquistar os objetivos — considerou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas.
O anúncio do novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica acontece cinco meses após a demissão de Ramon Menezes, que caiu após a campanha pífia no Mundial da categoria.
