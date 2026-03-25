De volta à Seleção, Davide Ancelotti participa ativamente da preparação do Brasil

Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, é uma das novidades do Brasil para esta Data Fifa. Após deixar o Botafogo, ele retornou à função de auxiliar do pai no comando da Seleção. E tem tido papel fundamental na preparação para os amistosos contra a França, dia 26, às 17h (horário de Brasília) e Croácia, dia 31, às 21h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Bastidores: Brasil encerra ciclo pré-Copa com França e Croácia após ajuda da Nike

Durante os treinamentos, ele comandou um treino "fantasma" (quando uma equipe faz as movimentações sem ter uma equipe adversária) de saída de bola e saída da pressão adversária, com orientações específicas passadas por Davide Ancelotti.

Da feira à Seleção, Igor Thiago vira aposta de Ancelotti e sonha com vaga na Copa do Mundo

Ele formou dois times, que precisavam construir a jogada desde a defesa, fazer passes de primeira entre barreiras físicas, com transição de bola rápida da defesa para o ataque, fazendo com que os atacantes tivessem de fazer o gol ora com a perna esquerda, ora com a perna direita, em dois mini-gols.

continua após a publicidade

Davide Ancelotti fazia uma primeira pressão no defensor que estava com a bola, que precisava achar um dos volantes, aí sempre com um primeiro toque o jogador precisava acionar o meia, que dava a assistência para o atacante.

O auxiliar Ancelotti separou os jogadores com: Léo Pereira, Casemiro, Marquinhos, Andrey Santos, Matheus Cunha e João Pedro; e o outro sexteto com Bremer, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara, Ibañez e Igor Thiago.

continua após a publicidade

Chamado por Ancelotti, Gabriel Sara ganha primeira vez na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Davide Ancelotti participou de apenas um jogo como auxiliar da Seleção Brasileira, quando o Brasil enfrentou o Paraguai, em São Paulo, na vitória por 1 a 0. Na época, ele deixou o cargo para assumir o comando do Botafogo. Mas já tinha acertado seu retorno à função mesmo que permanecesse à frente do time carioca.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Além de participar dos treinos, Davide Ancelotti observa jogadores e mantém contato com os atletas. Agora, ele estará no banco de reservas nos últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será divulgada em maio.