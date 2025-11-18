O Brasil enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (18) em um amistoso internacional. O jogo está marcado para às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille (FRA), e terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e da ge tv (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

Confira informações da partida entre Brasil e Tunísia

O amistoso contra a Tunísia será o último jogo da Seleção neste ano, além de ser o oitavo jogo de Carlo Ancelotti no comando da Canarinha.

Próvavel escalação do Brasil

Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Wesley e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

A príncipio, espera-se que o time titular tenha poucas mudanças em relação ao que começou na vitória por 2 a 0 sobre Senegal. Isso indica que Carlo Ancelotti já tem em mente um time que ele considera "base", faltando apenas duas convocações para a Copa do Mundo.

Gabriel Magalhães é cortado da Seleção Brasileira

A zaga do Brasil estará desfalcada para o último compromisso da equipe no ano. Gabriel Magalhães foi cortado da Seleção Brasileira após exames confirmarem uma lesão muscular na coxa direita. O zagueiro do Arsenal passou por uma reavaliação neste domingo, que mostrou o problema físico por meio de exames de imagem.

No jogo do último sábado contra o Senegal, Gabriel saiu aos 19 minutos do segundo tempo, após sentir desconforto muscular. Ele atuou por 64 minutos e foi substituído por Wesley.

Por conta da lesão, Gabriel não seguirá com a delegação do Brasil para o amistoso contra a Tunísia. A comissão técnica do Brasil optou por não convocar nenhum jogador para substituir o zagueiro cortado. Magalhães aproveita também para já iniciar o tratamento para sua recuperação, uma vez que a Seleção realizou todas as atividades em Londres no CT do Arsenal, clube que Gabriel defende.

➡️Melhores momentos: Brasil supera marcação e vence Senegal por 2 a 0 em preparação para Copa

Na ausência do defensor, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com Éder Militão, Fabrício Bruno e Danilo para formar a dupla de zaga ao lado de Marquinhos. O mais provável é que Wesley fique com a vaga de Gabriel Magalhães, com Éder Militão voltando para a zaga, sua posição original. Contra Senegal, Militão foi lateral direito até a saída de Magalhães, lesionado.

Ancelotti já tem nomes confirmados na lista da Copa do Mundo?

Após a vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0 no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti indicou que já tem uma espinha dorsal do Brasil para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026.

— A espinha dorsal eu já tinha antes do jogo de hoje. Se você quer, eu te digo… Não, eu não digo (risos). Pouco a pouco nos aproximamos da Copa do Mundo e tudo fica mais claro. Eu falei que na Data Fifa de outubro os testes acabaram e agora é uma linha mais reta para chegar na Copa do Mundo — falou Ancelotti na coletiva após a vitória sobre Senegal.

A disputa pelas vagas na Seleção Brasileira está cada vez mais acirrada, com quase dois terços da lista preenchidos. No gol, Alisson segue como favorito absoluto e só ficará fora da lista final por motivos físicos — sua ausência nesta Data Fifa se deve a uma lesão no quadril. Ederson, presente nas duas últimas Copas como reserva e notório pelo desempenho com os pés, também é forte candidato. Bento e Hugo Souza, ambos com atuações recentes, continuam na briga por uma vaga.

Após vitória sobre Senegal, Ancelotti deve promover alterações na escalação do Brasil para enfrentar a Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

