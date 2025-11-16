Ancelotti indica poucas mudanças para partida contra a Tunísia

Após vencer o Senegal por 2 a 0 no último sábado, o Brasil volta suas atenções para a partida da próxima terça-feira (18), diante da Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).

A comissão técnica da Seleção Brasileira pretende fazer poucas mudanças no time que enfrentou os senegaleses em Londres.

— Amanhã [domingo] vamos treinar e depois temos um treinamento na segunda-feira. Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje [sábado] — afirmou o treinador Carlo Ancelotti.

O zagueiro Gabriel Magalhães, que foi substituído na segunda etapa após sentir incômodo no músculo adutor da coxa direita, iniciou o tratamento logo após a vitória brasileira sobre Senegal e será reavaliado neste domingo. Mas o defensor tem poucas chances de enfrentar os tunisianos na terça-feira. Wesley deve ganhar a vaga e deslocar Éder Militão para a zaga, sua posição original.

O treinador, assim, vai trocar apenas quem não estiver em condições para jogar a partida contra os tunisianos. Ancelotti vai evitar repetir a estratégia da última Data Fifa.

Na ocasião, foram oito mudanças da vitória sobre a Coreia do Sul por 5 a 0 para a derrota diante do Japão por 3 a 2.

Os únicos atletas mantidos no time do primeiro para o segundo amistoso foram Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, quando tomou a virada e perdeu o jogo que parecia ganho.

