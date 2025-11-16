Brasil treina em Londres antes de último amistoso do ano

Após a vitória sobre Senegal, por 2 a 0, no último sábado (15), o Brasil treinou na manhã deste domingo, no centro de treinamento do Arsenal, em Londres. Os jogadores que foram titulares diante dos africanos fizeram apenas um trabalho regenerativo. Já quem ficou no banco ou entrou na partida na segunda etapa foi a campo fazer um treino leve.

A Seleção Brasileira embarca ainda nesta tarde para Lille, na França, em voo fretado, com previsão de chegada na cidade francesa para perto das 14h (de Brasília).

A única atividade na Decathlon Arena está marcada para esta segunda-feira (17). Na terça-feira, a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, faz seu último jogo de 2025, quando enfrentará a Tunísia.

A comissão técnica da Seleção Brasileira pretende fazer poucas mudanças no time que enfrentou os senegaleses em Londres.

O zagueiro Gabriel Magalhães, que foi substituído na segunda etapa após sentir incômodo no músculo adutor da coxa direita, iniciou o tratamento logo após a vitória brasileira sobre Senegal e será reavaliado neste domingo. Mas o defensor tem poucas chances de enfrentar os tunisianos na terça-feira. Wesley deve ganhar a vaga e deslocar Éder Militão para a zaga, sua posição original.

O treinador, assim, vai trocar apenas quem não estiver em condições para jogar a partida contra os tunisianos. Ancelotti vai evitar repetir a estratégia da última Data Fifa.

Na ocasião, foram oito mudanças da vitória sobre a Coreia do Sul por 5 a 0 para a derrota diante do Japão por 3 a 2.

Os únicos atletas mantidos no time do primeiro para o segundo amistoso foram Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, quando tomou a virada e perdeu o jogo que parecia ganho.