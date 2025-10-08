Defesa de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira viraliza: ‘Absurda’

Uma defesa de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira sub-15 viralizou muito nas redes sociais nesta terça-feira (7). O jovem foi destaque no título da Conmebol Liga Evolução em cima da Seleção Argentina e repercutiu na web.

Após o empate por 2 a 2 no tempo normal, a Amarelinha venceu nos pênaltis por 5 a 4 com o brilho do goleiro Bruno Samudio, filho de Eliza Samúdio e do ex-goleiro Bruno, pela Seleção Brasileira.

Bruninho defendeu o terceiro pênalti da Argentina, cobrado por Roman González. No tempo normal, o jovem goleiro do Botafogo fez boas defesas e contribuiu muito para a conquista do título da Seleção Brasileira.

Apesar de defender o pênalti decisivo, o lance de maior destaque de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira foi no tempo normal. Em um espaço muito curto, o jovem de 15 anos voou para pegar uma cabeçada de um atacante argentino.

Nas redes sociais, muitos torcedores se chocaram com o nível da defesa de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira. Veja abaixo.

Bruninho, filho de Eliza Samudio, pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Veja defesa de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira

Destaque da campanha

Na campanha da Conmebol Liga Evolução Sub-15, Bruno Samudio foi um dos destaques da Seleção Brasileira. Ele já havia defendido outro pênalti, na vitória de virada sobre o Equador, por 4 a 3, na fase de grupos.

Bruno Samudio, conhecido como "Bruninho", é um dos destaques da base alvinegra e tem figurado em chamadas da Seleção Brasileira na categoria. Em junho desde ano, ele levantou o troféu da Rimini Cup Sub-15 com a camisa do Botafogo, com a braçadeira de capitão.

O jovem é alto, com mais de 1,90m, e tem presença debaixo das traves. Além de participar bastante com os pés, ele sempre aparece com boa impulsão em bolas aéreas e, acima de tudo, um perfil de liderança, que aos poucos vai sendo desenvolvido na Seleção.