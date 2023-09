Na tarde desta segunda-feira (4), Raphael Veiga, Lucas Perri, Nino e André realizaram um treino regenerativo no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Os trabalhos físicos foram conduzidos dentro do vestiário do estádio, palco da estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que acontece nesta sexta-feira (8), contra a Bolívia, às 21h45 (de Brasília).