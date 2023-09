A CBF decidiu cortar o atacante Antony, do Manchester United-ING, da convocação para os jogos da Seleção Brasileira contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A decisão do corte vem após novas provas terem sido atreladas à investigação pela qual o jogador passa por ter sido denunciado por agressão a sua ex-namorada. Gabriel Jesus, do Arsenal-ING, foi convocado em seu lugar.