A equipe embarca rumo a Lima, no Peru, no sábado (9) às 17h (de Brasília). A chegada à capital peruana está programada para as 21h45 (de Brasília). Os treinamentos continuarão no solo peruano, com uma sessão no Estádio Alejandro Villanueva (Alianza Lima) no domingo (10), às 18h (de Brasília), permitindo que os jornalistas observem o processo de preparação.