A um ano da Copa do Mundo, todas as atenções de jogadores brasileiros passam a ser uma vaga na Seleção. Nomes como Vini Jr e Rodrygo parecem ter cadeira cativa, enquanto outros atletas buscam o sonho de fazer parte da reta final do ciclo, sob o comando do novo treinador, Carlo Ancelotti.

Um dos nomes que planeja ganhar espaço entre os convocados pelo italiano nos próximos meses é Vinícius Souza. Depois de se destacar com a camisa do Sheffield United, da Inglaterra, o volante se transferiu para o Wolfsburg e fará o último ano do ciclo em meio à adaptação ao futebol alemão.

Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", o meio-campista, revelado pelas categorias de base do Flamengo, rasgou elogios a Ancelotti, mas apontou que os jogadores convocados nos últimos anos não tiveram ganas suficientes para vestir a Amarelinha.

- Recentemente, faltou vontade dos jogadores para vestir a camisa do Brasil, porque fazer isso é um peso enorme. Mas temos grandes jogadores, e tenho certeza de que as coisas vão mudar agora com o Ancelotti. Ele é um vencedor, vem conquistando coisas a vida toda. Se ele aceitar um desafio tão grande como esse, liderar o Brasil, com certeza vai lutar por títulos - afirmou o atleta.

Questionado sobre a relação com Vini Jr, Vinição, como é conhecido pelos companheiros e torcedores, elogiou o astro do Real Madrid e apontou como objetivo jogar a Copa do Mundo de 2026 ao lado do camisa 7 merengue.

- Nós temos uma boa amizade, estivemos juntos desde pequenos no Flamengo. Desde os 13, 14 anos, ele era muito diferente de todos nós. E com 15, já estava acima de todos. Tenho o sonho, todos os brasileiros têm o sonho de jogar a Copa do Mundo, e ao lado dele. Isso só depende de mim, se eu fizer bem as coisas no meu clube, as coisas vão acontecer, mesmo que eu não coloque pressão para isso acontecer - declarou o atleta.

