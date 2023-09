A Seleção Brasileira começou a se apresentar nesta segunda-feira (4), em Belém (PA), onde enfrenta a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entre os primeiros jogadores que chegaram estava Raphael Veiga, do Palmeiras. Em entrevista para a CBFTV, o o meia falou de sua relação antiga com Fernando Diniz, do desejo por conquistar espaço na equipe e da sensação de jogar pela primeira vez com a Amarelinha no Brasil. Confira, no vídeo acima, o que disse o ídolo palmeirense: