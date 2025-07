Santos barra ida de Gabriel Bontempo à Seleção Brasileira Sub-20

O Santos decidiu não liberar o meio-campista Gabriel Bontempo para os amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai, marcados para os dias 8 e 11 de agosto, em Assunção.

Bontempo e Luca Meirelles, ambos integrantes do elenco profissional do Peixe, foram convocados pelo técnico Ramon Menezes. No entanto, devido à crescente participação de Bontempo na equipe principal, a comissão técnica e a diretoria alvinegra optaram por manter o jogador à disposição do clube neste momento.

A avaliação interna é de que o jovem meio-campista tem mostrado evolução e vem pedindo espaço há alguns jogos. A confirmação do bom momento aconteceu no duelo contra o Sport, quando saiu do banco de reservas, marcou um gol e contribuiu no empate da equipe.

Para o confronto diante do Juventude, na próxima segunda-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que Gabriel Bontempo inicie entre os titulares — o que reforçou ainda mais a decisão do Santos em solicitar a liberação do atleta.

Em ascensão no elenco profissional do Santos, Gabriel Bontempo soma 26 partidas na temporada, sendo 13 como titular. Nesse período, marcou dois gols, deu duas assistências e criou duas grandes chances. Com média de 0,6 passes decisivos e 0,8 finalizações por jogo (0,2 no alvo).

No aspecto defensivo, Bontempo também contribui: registra 1 desarme, 0,7 interceptações e 2 bolas recuperadas por partida, além de 55% de aproveitamento nos duelos. Com 55% de acerto nos passes longos e apenas 0,6 faltas cometidas por jogo, o jogador soma média de 6.86 pontos no Sofascore.

Lucas Meirelles foi liberado para Seleção (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Luca Meireles liberado

Enquanto Gabriel Bontempo não foi liberado pelo Santos, o atacante Luca Meirelles, por outro lado, se apresentará normalmente à Seleção Brasileira Sub-20. A delegação viaja na manhã do dia 5 para Assunção, onde ficará concentrada no centro de treinamento da seleção paraguaia.

Brasil e Paraguai já se enfrentaram neste ano, pela terceira rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 1, com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson. A partida foi disputada no Estádio Olímpico da Universidad Central de Venezuela, em Caracas.