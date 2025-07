O Brasil venceu por 5 a 1 e eliminou o Uruguai nesta terça-feira (29), garantindo presença na final da Copa América Feminina 2025. A decisão será no próximo sábado (2), às 18h (horário de Brasília), em Quito, contra a Colômbia.

Com uma atuação dominante, a Seleção marcou com gols de Amanda Gutierres (duas vezes), Gio, Marta e Dudinha. O único gol uruguaio foi contra, marcado por Isa Haas.

O confronto entre Brasil e Colômbia reedita a final de 2022, quando a Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Debinha, e conquistou seu oitavo título. Agora, a equipe comandada por Arthur Elias vai em busca da nona taça continental, enquanto as colombianas sonham com a conquista inédita.

A campanha brasileira nesta edição do torneio é de quatro vitórias e um empate, justamente contra a Colômbia, na fase de grupos. São 17 gols marcados e apenas um sofrido até aqui.

Vaga nos Jogos Olímpicos

O futebol feminino brasileiro está garantido nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A vaga veio com a campanha na Copa América, torneio que serviu como classificatório para a próxima edição dos Jogos.

Na última Olimpíada, em Paris 2024, a Seleção conquistou a medalha de prata após ser superada pelos Estados Unidos na final. Ao todo, o Brasil soma três vice-campeonatos olímpicos: em Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024.

Seleção brasileira feminina no empate por 1 a 1 com a Colômbia pela Copa América 2025. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Final da Copa América Feminina 2025