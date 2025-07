Comissão técnica da Seleção estará em Santos x Juventude para acompanhar Neymar

Na próxima segunda-feira (4), a comissão técnica da Seleção Brasileira estará presente no MorumBis para acompanhar de perto o confronto entre Santos e Juventude, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco principal da visita será a observação do atacante Neymar, que voltou a atuar com regularidade pelo clube paulista.

A delegação da CBF será representada pelo diretor de seleções Rodrigo Caetano, o coordenador técnico Juan Santos e o preparador físico Cristiano Nunes. A visita servirá para monitorar de perto a evolução física e técnica de Neymar, que ficou fora da convocação para a estreia do técnico Carlo Ancelotti por ainda não reunir as condições ideais de jogo à época.

Atualmente, Neymar tem participado ativamente das partidas do Santos, completando os 90 minutos em campo nos últimos quatro jogos e demonstrando evolução física. Ainda assim, a comissão técnica mantém duas frentes de avaliação sobre o atacante: o desempenho físico — especialmente no que diz respeito à intensidade e resistência ao longo das partidas — e o comportamento dentro e fora de campo. Por sua experiência, Neymar é visto como figura de referência para os jogadores mais jovens do elenco nacional.

A última vez que Neymar atuou pela Seleção Brasileira foi em outubro de 2023, quando lesionou o joelho na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu.

Ancelotti não estará presente no estádio, pois segue finalizando os preparativos para sua mudança definitiva ao Brasil. A expectativa é que ele desembarque no país no fim da próxima semana e se instale em um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, próximo à sede da CBF. A partir de então, Ancelotti e seus auxiliares devem intensificar o acompanhamento in loco de partidas do Campeonato Brasileiro, percorrendo diferentes regiões do país para conhecer mais de perto o cenário do futebol local.

A Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas em setembro. O primeiro compromisso será no dia 4, contra o Chile, no Maracanã. Cinco dias depois, a equipe encerra a participação nas Eliminatórias enfrentando a Bolívia em El Alto.