Alguns jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira começaram a se apresentar em Belém (PA), no início da manhã desta segunda-feira (4), de olho no confronto contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece nesta sexta (8), às 21h45, no Mangueirão.