Eleita a melhor em campo na goleada do Brasil por 5 a 1 sobre o Uruguai, Marta comemorou o gol cobrindo um dos olhos com a mão. O gesto foi uma homenagem à companheira de equipe, Vitória Yaya, que levou uma pancada na região ocular durante a fase de grupos, no empate sem gols contra a Colômbia.

— Antes do jogo, a Yayá me pediu que, se eu fizesse um gol, fizesse uma comemoração para ela — revelou a camisa 10 da Seleção, em entrevista pós-jogo.

No lance em questão, Tarciane acertou a bola, de forma involuntária, no rosto de Yaya, durante o jogo entre Brasil e Colômbia, pela fase de grupos. Yaya caiu no gramado e teve dificuldades momentâneas para enxergar, mas permaneceu em campo e o protocolo de concussão não foi acionado. Um exame posterior confirmou que não houve lesão.

Marta tem atuação de gala contra o Uruguai

Na noite desta terça-feira (29), a Seleção já vencia por 2 a 0, com gols de Amanda Gutierres e Gio, quando a arbitragem marcou pênalti após falta em Isa Haas, dentro da área.

Aos 26 minutos, Marta cobrou a penalidade no canto esquerdo, sem chances para a goleira Agustina Sánchez. Antes, ela já havia dado uma assistência para Amanda Gutierres, que balançou a rede aos 10. O jogo terminou em 5 a 1, com Amanda Gutierres e Dudinha balançando as redes, e Isa Haas marcando contra a própria meta.

Com o resultado, o Brasil está classificado para a final da Copa América Feminina. A bola rola neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), diante da Colômbia, com transmissão da TV Globo, TV Brasil e do Sportv.

