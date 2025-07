A atacante Gio Garbelini, da Seleção Brasileira e do Atlético de Madrid, foi direta quando questionada sobre a final da Copa América Feminina entre Brasil e Colômbia. O jogo acontece no próximo sábado (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Casablanca, em Quito, Equador.

— Acho que a gente tá preparada, estamos esperando esse momento faz muito tempo já. A Colômbia é uma seleção muito boa e eu acho que no último jogo a gente estava com uma a menos e elas não conseguiram fazer muita coisa. Agora, tendo as 11, a gente vai dar a vida e vai conseguir a vitória — disse Gio, em entrevista pós-jogo ao "Sportv".

A atacante marcou um dos gols do Brasil na goleada diante do Uruguai por 5 a 1, nesta terça-feira (29), pela semifinal. Na fase de grupos, a Seleção empatou sem gols com as colombianas, em um contexto desfavorável: teve a goleira Lorena expulsa e ficou a maior parte do jogo com uma a menos.

Quem é Gio Garbelini

Aos 22 anos, Giovana Garbelini tem passagens por Atlético de Madrid, Barcelona, Madrid CFF, Barcelona, Everton e Arsenal. No Atlético, fez grande temporada, com oito gols e seis assistências em 38 partidas.

Pela amarelinha, Gio disputa sua segunda Copa América, tendo sido campeã em 2022, além de ter feito parte do elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ponta de velocidade, ela é peça importante do ataque da Seleção de Arthur Elias.

Gio Queiroz está em sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid, da Espanha. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Final da Copa América Feminina 2025