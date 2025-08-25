Seleção: quais nomes da convocação passada não foram convocados novamente?
Brasil enfrenta Chile e Bolívia nesta Data Fifa
Dos 25 jogadores convocados nesta segunda-feira (25), na segunda convocação de Carlo Ancelotti, 16 nomes se repetiram, em comparação com a última convocação, do dia 26 de maio de 2025. O gol foi a única posição que não sofreu alteração. Compare abaixo as duas últimas convocações;
Convocação da Seleção Brasileira do dia 26/05/2025
🧤Goleiros
*Alisson (Liverpool-ING)
*Bento (Al Nassr-RSA)
*Hugo Souza (Corinthians)
🛡️Defensores
*Alex Sandro (Flamengo)
*Alexsandro (Lille-FRA)
Beraldo (PSG-FRA)
Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)
Danilo (Flamengo)
Léo Ortiz (Flamengo)
*Marquinhos (PSG)
*Vanderson (Monaco-FRA)
*Wesley (na época, Flamengo, atualmente na Roma)
🅰️Meio-campistas
Andreas Pereira (Fulham-ING)
*Andrey Santos (Strasbourg-FRA)
*Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
*Casemiro (Manchester United-ING)
Ederson (Atalanta-ITA)
Gerson (Flamengo)
⚽Atacantes
Antony (Betis-ESP)
*Estêvão (na época, Palmeiras, atualmente no Chelsea)
*Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
*Matheus Cunha (Wolves-ING)
*Raphinha (Barcelona-ESP)
*Richarlison (Tottenham-ING)
Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
🟡Atual convocação:
➡️ Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas
Nove nomes apareceram nesta convocação da Seleção mas não foram selecionados na convocação passada, para os jogos contra Equador e Paraguai. São eles;
Defensores:
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Meio-campistas:
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes:
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Eliminatórias da Copa do Mundo
BRASIL x Chile
A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.
Bolívia x BRASIL
Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.
