menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção: quais nomes da convocação passada não foram convocados novamente?

Brasil enfrenta Chile e Bolívia nesta Data Fifa

Gerson Flamengo
imagem cameraGerson não foi convocado para Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
16:11
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dos 25 jogadores convocados nesta segunda-feira (25), na segunda convocação de Carlo Ancelotti, 16 nomes se repetiram, em comparação com a última convocação, do dia 26 de maio de 2025. O gol foi a única posição que não sofreu alteração. Compare abaixo as duas últimas convocações;

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Convocação da Seleção Brasileira do dia 26/05/2025

🧤Goleiros
*Alisson (Liverpool-ING)
*Bento (Al Nassr-RSA)
*Hugo Souza (Corinthians)

🛡️Defensores
*Alex Sandro (Flamengo)
*Alexsandro (Lille-FRA)
Beraldo (PSG-FRA)
Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)
Danilo (Flamengo)
Léo Ortiz (Flamengo)
*Marquinhos (PSG)
*Vanderson (Monaco-FRA)
*Wesley (na época, Flamengo, atualmente na Roma)

🅰️Meio-campistas
Andreas Pereira (Fulham-ING)
*Andrey Santos (Strasbourg-FRA)
*Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
*Casemiro (Manchester United-ING)
Ederson (Atalanta-ITA)
Gerson (Flamengo)

continua após a publicidade

Atacantes
Antony (Betis-ESP)
*Estêvão (na época, Palmeiras, atualmente no Chelsea)
*Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
*Matheus Cunha (Wolves-ING)
*Raphinha (Barcelona-ESP)
*Richarlison (Tottenham-ING)
Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

🟡Atual convocação:

➡️ Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Nove nomes apareceram nesta convocação da Seleção mas não foram selecionados na convocação passada, para os jogos contra Equador e Paraguai. São eles;

continua após a publicidade

Defensores:
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meio-campistas:
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes:
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)

Eliminatórias da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira pela 2ª vez
Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira pela 2ª vez (Foto: Reprodução)

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias