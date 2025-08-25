menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Casimiro dá recado a Ancelotti sobre Neymar: ‘Tem que ter capacidade’

Camisa 10 ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira

Casimiro
imagem cameraCasimiro Miguel mandou recado a Ancelotti sobre Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
15:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Dentre os nomes selecionados, notou-se a ausência do atacante Neymar, do Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diante do cenários, o influenciador Casimiro Miguel, da Cazé TV, chamou atenção para o retrospecto ruim da Seleção Brasileira sem o camisa 10. Apesar disso, Casimiro destacou que Carlo Ancelotti precisa ser capaz de montar uma equipe sem precisar do atacante.

- É um dos problemas recentes da Seleção Brasileira. Não saber jogar sem o Neymar. Mas aí, tem alguns que falam que ele é intocável e não sei o que. Quando o Brasil estava sem ele em campo, era um bando em campo. Era um negócio surreal. O Ancelotti tem que ter a capacidade de montar uma equipe além do Neymar - disse o influenciador.

continua após a publicidade

Convocação

GOLEIROS
Alisson
Bento
Hugo Souza

DEFENSORES
Alexsandro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Vanderson
Wesley

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá

ATACANTES
Estêvão
Gabriel Martinelli
João Pedro
Kaio Jorge
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Raphinha
Richarlison

Jogos da Seleção Brasileira

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

continua após a publicidade

A seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.

Seleção Brasileira já garantiu a vaga na próxima Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Seleção Brasileira está classificada para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias