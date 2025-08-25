O treinador Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Dentre os nomes selecionados, notou-se a ausência do atacante Neymar, do Santos.

Diante do cenários, o influenciador Casimiro Miguel, da Cazé TV, chamou atenção para o retrospecto ruim da Seleção Brasileira sem o camisa 10. Apesar disso, Casimiro destacou que Carlo Ancelotti precisa ser capaz de montar uma equipe sem precisar do atacante.

- É um dos problemas recentes da Seleção Brasileira. Não saber jogar sem o Neymar. Mas aí, tem alguns que falam que ele é intocável e não sei o que. Quando o Brasil estava sem ele em campo, era um bando em campo. Era um negócio surreal. O Ancelotti tem que ter a capacidade de montar uma equipe além do Neymar - disse o influenciador.

Convocação

GOLEIROS

Alisson

Bento

Hugo Souza

DEFENSORES

Alexsandro

Alex Sandro

Caio Henrique

Douglas Santos

Fabrício Bruno

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Vanderson

Wesley

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Joelinton

Lucas Paquetá

ATACANTES

Estêvão

Gabriel Martinelli

João Pedro

Kaio Jorge

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Raphinha

Richarlison

Jogos da Seleção Brasileira

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

A seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.