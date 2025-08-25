Casimiro dá recado a Ancelotti sobre Neymar: ‘Tem que ter capacidade’
Camisa 10 ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Dentre os nomes selecionados, notou-se a ausência do atacante Neymar, do Santos.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Diante do cenários, o influenciador Casimiro Miguel, da Cazé TV, chamou atenção para o retrospecto ruim da Seleção Brasileira sem o camisa 10. Apesar disso, Casimiro destacou que Carlo Ancelotti precisa ser capaz de montar uma equipe sem precisar do atacante.
- É um dos problemas recentes da Seleção Brasileira. Não saber jogar sem o Neymar. Mas aí, tem alguns que falam que ele é intocável e não sei o que. Quando o Brasil estava sem ele em campo, era um bando em campo. Era um negócio surreal. O Ancelotti tem que ter a capacidade de montar uma equipe além do Neymar - disse o influenciador.
Convocação
GOLEIROS
Alisson
Bento
Hugo Souza
DEFENSORES
Alexsandro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Vanderson
Wesley
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá
ATACANTES
Estêvão
Gabriel Martinelli
João Pedro
Kaio Jorge
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Raphinha
Richarlison
Jogos da Seleção Brasileira
BRASIL x Chile
A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.
Bolívia x BRASIL
Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.
A seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.
- Matéria
- Mais Notícias