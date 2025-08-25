menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA simula convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti revela convocados nesta segunda-feira (25)

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
14:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

treinador Carlo Ancelotti irá revelar os 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a convocação do técnico italiano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Inteligência Artificial apontou os nomes que julgou não poder faltar na lista do treinador. Dentre dos jogadores que apareceram, apenas quatro ainda estão presentes no futebol brasileiro. O resto da lista esta composta por atletas que jogam em outros países.

Tradicionais jogadores, que costumam aparecer nas convocações se mantiveram na lista do Chat GPT. São exemplos o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Marquinhos, do PSG, e o atacante Vini Jr, do Real Madrid. Além dos nomes "certos", a IA previu supresas como o goleiro John, do Botafogo, e o lateral Luciano Juba, do Bahia. Veja a lista completa abaixo:

continua após a publicidade

Simulação de convocação (25/08/2025)

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Manchester City)
  3. John (Botafogo)

Defensores

  • Danilo (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Alexsandro (Lille)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Vanderson (Mônaco)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meias

  1. Bruno Guimarães (Newcastle)
  2. Casemiro (Manchester United)
  3. Andrey Santos (Chelsea)
  4. Lucas Paquetá (West Ham)
  5. André (Wolverhampton)
  6. Éderson (Atlanta)

Atacante

  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Endrick (Real Madrid)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Estêvão (Chelsea)

Seleção Brasileira

Os dois compromissos de setembro, contra Chile e Bolívia, encerram as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo já classificada após vencer o Paraguai, no último dia 10 de Junho, na Neo Química Arena.

A partida foi a segunda sobre o comando de Carlo Ancelotti e marcou a estreia do italiano, como treinador do Brasil, em território nacional. Agora, após pouco mais de dois meses de observações, o treinador realiza mais uma convocação.

continua após a publicidade

Com o fim das Eliminatórias na Data Fifa, a Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti farão quatro amistosos até o fim do ano. Em outubro, a equipe deve enfrentar Coreia do Sul e Japão, que também estão classificados para a Copa do Mundo. Ainda não há adversários encaminhados para os confrontos de novembro.

Seleção Brasileira já garantiu a vaga na próxima Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Seleção Brasileira garantiu vaga para a próxima Copa do Mundo na última Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias