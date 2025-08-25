IA simula convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti revela convocados nesta segunda-feira (25)
O treinador Carlo Ancelotti irá revelar os 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a convocação do técnico italiano.
A Inteligência Artificial apontou os nomes que julgou não poder faltar na lista do treinador. Dentre dos jogadores que apareceram, apenas quatro ainda estão presentes no futebol brasileiro. O resto da lista esta composta por atletas que jogam em outros países.
Tradicionais jogadores, que costumam aparecer nas convocações se mantiveram na lista do Chat GPT. São exemplos o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Marquinhos, do PSG, e o atacante Vini Jr, do Real Madrid. Além dos nomes "certos", a IA previu supresas como o goleiro John, do Botafogo, e o lateral Luciano Juba, do Bahia. Veja a lista completa abaixo:
Simulação de convocação (25/08/2025)
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Manchester City)
- John (Botafogo)
Defensores
- Danilo (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Alexsandro (Lille)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Vanderson (Mônaco)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
Meias
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Lucas Paquetá (West Ham)
- André (Wolverhampton)
- Éderson (Atlanta)
Atacante
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Endrick (Real Madrid)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Raphinha (Barcelona)
- Richarlison (Tottenham)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Estêvão (Chelsea)
Os dois compromissos de setembro, contra Chile e Bolívia, encerram as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo já classificada após vencer o Paraguai, no último dia 10 de Junho, na Neo Química Arena.
A partida foi a segunda sobre o comando de Carlo Ancelotti e marcou a estreia do italiano, como treinador do Brasil, em território nacional. Agora, após pouco mais de dois meses de observações, o treinador realiza mais uma convocação.
Com o fim das Eliminatórias na Data Fifa, a Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti farão quatro amistosos até o fim do ano. Em outubro, a equipe deve enfrentar Coreia do Sul e Japão, que também estão classificados para a Copa do Mundo. Ainda não há adversários encaminhados para os confrontos de novembro.
