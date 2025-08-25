O jogador Lamine Yamal, do Barcelona, publicou uma foto afetuosa com a a cantora argentina Nicki Nicole. O post foi feito durante a celebração do aniversário de 25 anos da artista em Barcelona, após semanas de especulações sobre o romance entre o atleta de 18 anos e a cantora.

A publicação mostra o casal em frente a um bolo de aniversário, com Yamal posicionando as mãos na cintura de Nicole. O cenário estava decorado com rosas e balões em formato de coração. A postagem não continha texto, apenas emojis de coração e bolo, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Lamine Yamal e a cantora Micki Nicole (Foto: Reprodução/Instagram)

Os primeiros indícios do romance surgiram em julho, durante a festa de aniversário de 18 anos de Yamal em Ibiza, que contou com a presença de diversos artistas. Na ocasião, testemunhas relataram o que descreveram como "paquera intensa" entre os dois, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita naquele momento.

Semanas após os primeiros rumores, Nicole foi vista no Estádio Johan Cruyff assistindo ao Troféu Joan Gamper, partida de pré-temporada entre Barcelona e Como. A cantora argentina usava uma camisa do Barcelona com o nome de Yamal e estava sentada ao lado da mãe do jogador, Sheila Ebana.

O casal também foi visto passeando junto em Mônaco após a estreia do Barcelona na La Liga, reforçando as especulações sobre o relacionamento.

Quem é Nicki Nicole, affair de Lamine Yamal

Nicki Nicole, nascida em Rosário, Argentina, é uma das principais estrelas do rap e trap latino. A artista possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e sucessos como o "BZRP Music Sessions #13," que acumula mais de 22 milhões de visualizações no YouTube. Seu estilo único, como o visual tie-dye na festa de aniversário, é característico de sua presença no cenário musical