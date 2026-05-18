São Paulo x Millonarios: onde assistir, horário e escalações do jogo da Sul-Americana

São Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira, dia 18 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão no SBT e no Disney+.

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Como chegam os dois times?

Pelo lado tricolor, o jogo marcará a estreia de Dorival Júnior. Apresentado nesta segunda-feira (18), será o primeiro jogo do treinador nesta terceira passagem pelo clube. Se vencer, o Tricolor já encaminha a classificação para a próxima fase da competição. O time atravessa uma fase complicada, com seis jogos sem vitórias - a pior do ano.

Do lado do Millonarios, o Morumbis chega em alta após vitória na última rodada. A equipe comandada por Alberto Gamero deve ter apenas mudanças pontuais para o confronto em solo brasileiro. Jorge Hurtado é apontado como um dos potenciais para este jogo.

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(Foto: Luis Acosta / AFP)

Ficha Técnica:

⚽ SÃO PAULO X MILLONARIOS - 5ª rodada da Copa Sul-Americana

📲: terça-feira, dia 18 de maio de 2026

📍Estádio: Morumbis (SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT e no Disney+

🗣️Arbitragem: Kevin Ortega (PER)

🚩Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

📟 VAR: Carlos Orbe (EQU)

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Prováveis escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior): Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho, Artur e Cauly; Ferreirinha e André Silva.

MILLONARIOS (Técnico: Bustos): Diego Novoa; Carlos Sarabia, Elizalde, Jorge Arias e Andrés Moreno; Stiven Valencia, Jhon Angulo, Santiago del Castillo e Stiven Vega; Alex Castro e Jader Hurtado.