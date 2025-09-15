Copa da Liga Inglesa: tudo o que voce precisa saber

A Copa da Liga Inglesa chega à sua terceira rodada com um cenário que mistura zebras e estreia de gigantes da Premier League na competição. O torneio terá mais um capítulo nesta semana, quando as oitavas de final acontecerão.

Criada em 1960, a competição reúne todos os 92 clubes das quatro divisões profissionais do futebol inglês e é disputada em jogos únicos até as semifinais, que são em ida e volta. O campeão ganha vaga na fase de play-offs da Conference League, fator que aumenta ainda mais o apelo para equipes que buscam espaço no cenário continental.

As duas primeiras rodadas da atual edição mostraram que, mais uma vez, a Copa da Liga Inglesa não é previsível. A eliminação do Manchester United pelo Grimsby Town, da quarta divisão, foi o resultado mais chocante até agora. O Grimsby segurou o empate no tempo normal e venceu nos pênaltis, eliminando uma das potências do Big Six logo em sua estreia.

Jogadores do Grimsby Town comemorando a classificação em cima do Mancheser United (Foto: Divulgação/Grimsby Town)

Outro destaque é o Huddersfield Town, que disputa a League One (terceira divisão) e conseguiu eliminar o Sunderland, que está na Premier League, nos pênaltis. O time agora se prepara para enfrentar o poderoso Manchester City no 3º round.

O Wrexham, clube que ganhou notoriedade mundial após ser adquirido pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, também segue vivo no torneio. Após eliminar Hull City e Preston, a equipe enfrentará o Reading e tem a chance de continuar sua campanha surpreendente.

Gigantes irão estrear na Copa da Liga Inglesa

O 3º round marca a entrada dos clubes da Premier League que disputam competições europeias, ampliando o nível técnico do torneio. Entre os confrontos já definidos estão duelos entre times da elite e adversários de divisões inferiores, além de clássicos internos da própria Premier League.

Entre os principais jogos desta fase estão Liverpool x Southampton, Brentford x Aston Villa, Wolves x Everton, Newcastle United x Bradford City, Tottenham x Doncaster Rovers, Port Vale x Arsenal, Lincoln City x Chelsea e Huddersfield x Manchester City. Todos serão disputados nas semanas de 16 e 24 de setembro.

Essa etapa deve dar o tom sobre quais gigantes estão realmente dispostos a brigar pelo título e quais podem ser surpreendidos pelos azarões. A última edição já mostrou que os favoritos não têm vida fácil: em 2024/25, o Newcastle United bateu o Liverpool na final em Wembley por 2 a 1, conquistando seu primeiro troféu da competição e encerrando um jejum de 70 anos sem conquistas relevantes.

A partir desta fase, a Copa da Liga Inglesa se afunila e ganha contornos de mata-mata pesado. As oitavas de final são vistas pelos técnicos como um ponto-chave para definir se o clube vai apostar na competição ou priorizar outros torneios. Como os jogos são únicos, qualquer erro pode custar caro.

Para equipes do Big Six, vencer é uma obrigação, não apenas para evitar crises internas, mas também para garantir a vaga europeia que o título oferece. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea chegam pressionados pela maratona de jogos, mas com elencos recheados para enfrentar a sequência. Já para os clubes das divisões inferiores, o objetivo é seguir desafiando os gigantes e faturar receitas extras, já que transmissões televisivas e bilheteria aumentam consideravelmente em jogos contra adversários de elite.

