O Borussia Dortmund venceu o Hoffenheim por 2 a 0 no Signal Iduna Park, em partida válida pela 13ª rodada da Bundesliga. Com gols de Julian Brandt e Nico Schlotterbeck, o triunfo também teve como destaque o brasileiro Yan Couto, responsável pela assistência do tento que abriu o placar, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Yan participou diretamente da jogada do primeiro gol: recebeu passe em profundidade de Karim Adeyemi pelo lado direito e cruzou rasteiro para a entrada da área, permitindo que Brandt completasse para abrir o placar. Na segunda etapa, aos 15 minutos, Schlotterbeck bateu cruzado e marcou de perna esquerda no ângulo do goleiro adversário, após receber passe de Felix Nmecha em jogada iniciada por um escanteio.

Nas redes sociais, torcedores do Dortmund elogiaram com entusiasmo a atuação de Yan. A atuação de domingo (7) foi mais uma grande partida do jogador com a camisa aurinegra, marcada por sua titularidade na lateral/ala direita da equipe desde o início desta temporada, após um ano de adaptação em 2024/25. Abaixo, confira algumas reações:

Tradução: Aula magistral de Yan Couto! Todos os jogos deveriam começar antes do de Ryerson. Defensivamente, eles são parelhos, mas ofensivamente, há um abismo entre Couto e Ryerson.

Tradução: Uma vitória em casa totalmente merecida! Yan Couto foi simplesmente excepcional hoje, claramente o melhor em campo para mim.

Tradução: BVB com uma importante vitória suada. Nada mais, nada menos. Yan Couto foi fantástico! Jogador incrível!

Craque do jogo! ⚽

🅰️ 1 assistência

🧠 2 grandes chances criadas (!)

🔑 2 passes decisivos

⚙️ 80 ações com a bola (!)

💨 3/5 dribles certos (1º do jogo!)

💪 5/9 duelos ganhos pelo chão (!)

💯 Nota Sofascore 8.0

Yan Couto, do Borussia Dortmund, Max Moerstedt e Leon Avdullahu, ambos do Hoffenheim, disputam a bola na partida válida pela Bundesliga 2025/26 (Foto: Uwe Kraft/AFP)

E a Seleção Brasileira? 🟢🟡

Couto iniciou sua carreira no futebol pelo Coritiba, em 2020, e rapidamente chamou a atenção do cenário internacional ao ser contratado pelo Manchester City no mesmo ano, embora nunca tenha atuado pela equipe inglesa, sendo imediatamente emprestado ao Braga, de Portugal, e ao Girona, da Espanha, onde conquistou projeção internacional.

Sua última experiência de empréstimo foi no Borussia, que, mesmo em uma temporada marcada por altos e baixos, decidiu adquiri-lo em definitivo neste ano. Com uma trajetória sólida e destacando-se como brasileiro em posição carente no futebol europeu, Yan, contudo, não foi convocado para as últimas listas de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

