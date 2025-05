CBF diz a Ancelotti que ‘questão política não atinge o futebol’

Carlo Ancelotti será apresentado oficialmente como técnico da Seleção Brasileira em 26 de maio, na sede da CBF, quando fará a convocação da equipe para os jogos com Equador e Paraguai, no início do próximo mês, pelas Eliminatórias. Mas, a menos que haja uma (improvável) reviravolta, o treinador não será recebido pelo dirigente que o contratou numa negociação que, entre idas e vindas, se estendeu por mais de dois anos. Afinal, Ednaldo Rodrigues foi deposto do cargo e um novo presidente deve ser eleito e empossado no domingo (25).

É esse clima político turbulento que o treinador italiano vai encontrar ao assumir a Seleção Brasileira. Mas o interventor da CBF, Fernando Sarney, que também é um dos vice-presidentes desde 2003 e que integra a chapa de Samir Xaud, procurou tranquilizar Ancelotti nos últimos dias.

Sarney conversou com Carlo Ancelotti em duas oportunidades desde que assumiu como interventor, na sexta-feira (16) e no sábado (17). As conversas foram por chamada de vídeo.

O dirigente da CBF garantiu ao futuro técnico da Seleção Brasileira que "questão política não atinge o futebol". Sarney disse ainda que o coordenador executivo da Seleção, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico Juan, "têm autonomia para tocar essas questões". A dupla, aliás, esteve com Ancelotti na semana passada, em Madri, para definir a lista larga de convocados.

Provável presidente da CBF ainda não conversou com Ancelotti

Cabeça da chapa de Sarney e único a se inscrever para concorrer à presidência, Samir Xaud disse no domingo (18) que não conversou com Carlo Ancelotti.

— Ainda não. A equipe, sim, está nos bastidores conversando com ele, dando uma segurança jurídica, para ele vir sem problemas. Estamos muito animados com a chegada dele (Ancelotti) na próxima semana, acredito que seja no próximo fim de semana — disse Xaud, em entrevista ao "Charla Podcast".