Cruzeiro tem três jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti

Três jogadores do Cruzeiro estão na pré-lista dos convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, é a novidade da Raposa na lista. Os outros dois jogadores, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Matheus Pereira, já estiveram em convocações anteriores. Os nomes foram divulgados pelo “ge”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A lista definitiva, com 23 jogadores será anunciada na segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A apresentação será no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A Seleção Brasileira vai enfrentar o Chile, dia 4, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, dia 9, em El Alto, às 20h30 (de Brasília), nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Kaio Jorge figura pela primeira vez numa pré-lista da Seleção Brasileira principal. Artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, o atacante do Cruzeiro disputa vaga na convocação final com nomes como Richarlison, do Tottenham, e João Pedro, do Chelsea.

continua após a publicidade

Na primeira convocação de Carlo Ancelotti, para os jogos contra Equador (0 a 0, em Guayaquil) e Paraguai (1 a 0, na Neo Química Arena), os atacantes convocados foram Raphinha, do Barcelona, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Estevão, então no Palmeiras e hoje no Chelsea, Antony, do Real Betis, Matheus Cunha, do Wolverhampton, e Richarlison, do Tottenham.

Atacante do Cruzeiro teve presença marcante em seleções brasileiras de base

Kaio Jorge teve boa presença em seleções de base. Em 2019, foi campeão mundial Sub-17, com cinco gols em sete jogos. Na final contra o México, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), fez um dos gols na vitória por 2 a 1. Em 2017, participou do Sul-Americano Sub-15, com quatro gols em três jogos.

continua após a publicidade

Nesta temporada, com a camisa do Cruzeiro, Kaio Jorge, de 23 anos, disputou 30 jogos e marcou 15 gols e deu sete assistências.

➡️Cruzeiro e Mirassol defendem sequências positivas no Estádio Maião

O zagueiro Fabrício Bruno, que esteve na última pré-lista mas não foi convocado por Ancelotti, já disputou dois jogos pela Seleção Brasileira, com o técnico Dorival Júnior, em 2024, e o meia Matheus Pereira tem uma partida pelo Brasil, também com Dorival Júnior no ano passado.

Meia Matheus Pereira já disputou um jogo pela Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)

A CBF enviou, nos últimos dias, a lista com o nome dos pré-convocados para cada clube, cumprindo prazo estabelecido pela Fifa de 15 dias antes da apresentação para que seja obrigatória a liberação dos jogadores.

O Brasil já se classificou para a Copa do Mundo do ano que vem e está na terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, atrás do Equador no saldo de gols e da Argentina, que tem 35 pontos.