Clubes exigem alteração nas eleições da CBF e outras mudanças

Os clubes que compõem a Libra e a Liga Forte União (LFU) emitiram comunicado conjunto exigindo mudanças estruturais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre os pedidos, destacam-se a alteração do processo eleitoral da entidade, a criação de uma liga e a implementação do "Fair Play" financeiro no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os grupos pedem, ainda, profissionalização da arbitragem, participação na aprovação do calendário pelas agremiações e financiamento direcionado para as Séries B, C e D, além do futebol feminino, entre outros pontos.

Atualmente, a Libra é formada por 14 clubes atualmente: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa.

continua após a publicidade

Já a LFU tem mais do que o dobro, com 33 integrantes: Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético-GO, Athletico-PR, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta e Tombense.

Confira abaixo a nota dos clubes brasileiros para a CBF

"OS CLUBES ENTRARAM EM CAMPO PARA UM NOVO FUTEBOL NO BRASIL.

O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E os Clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que este mento, de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da Confederação Brasileira de Futebol, demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do nosso futebol. Por isso os Clubes exigem que a CBF avance com prioridade e urgência nos seguintes pontos:

continua após a publicidade

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos; Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da

CBF; Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes.; Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes; Profissionalização da arbitragem garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente. O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF. Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino Estabelecimento de regras de "Fair Play" financeiro.

Estamos em campo e estaremos juntos e unidos por um futebol brasileiro cada vez mais forte.

SEM CLUBE NÃO EXISTE FUTEBOL".

➡️ CBF perde cadeira no Conselho da Fifa, e presidente da AFA assume o cargo

Entenda a situação

O racha entre clubes e CBF foi escancarado desde o afastamento do ex-presidente Ednaldo Pereira, com a convocação de novas eleições. No próximo domingo (25), Samir Xaud será candidato único e assumirá o comando da entidade, já que nenhum outro candidato conseguiu viabilizar uma chapa devido às regras aplicadas.

No último sábado (17), por sua vez, 32 clubes das Séries A e B — portanto, com direito a voto pelas regras eleitorais — manifestaram apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, que preside a Federação Paulista de Futebol há dez anos. Duas agremiações mudaram de lado no dia seguinte. Ao fim, apenas dez dos 40 times apoiaram Xaud no pleito.

➡️ Palmeiras, Botafogo, Vasco… Quem rompeu com ligas na eleição da CBF