Pela Colômbia, Jhon Arias busca primeira vitória contra o Brasil

O Brasil enfrenta a Colômbia, de Jhon Arias, na noite desta quinta-feira (20), às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O histórico é amplamente favorável para a seleção canarinha, mas o colombiano do Fluminense vai em busca da primeira vitória contra o país que é sua casa há três anos.

Dos últimos dez confrontos, a Seleção Brasileira venceu quatro, empatou quatro e perdeu apenas duas. No entanto, os números tem ficado cada vez mais equilibrados se observados sob um recorte mais recente: nos três anteriores, foi uma vitória para cada lado e um empate.

Em julho de 2024, as seleções se encontraram em duelo pela fase de grupos da Copa América. A partida marcou a primeira vez que Jhon Arias enfrentou o Brasil e o placar ficou empatado em 1 a 1, com gols de Raphinha e Muñoz. A vitória colombiana veio no jogo anterior a este, em 2023, pela quinta rodada das eliminatórias, mas Arias não jogou.

Colômbia e Brasil se enfrentando pela quinta rodada das Eliminatórias. (Foto: Staff CBF)

Por seu país, o destaque tricolor tem 26 jogos, três gols e três assistências. Reencontrando diversos jogadores conhecidos, como André, ex-companheiro de Fluminense, e outros que já enfrentou no Brasileirão, o meia-atacante aposta no equilíbrio recente e na má fase dos comandados de Dorival Júnior para vencer sua primeira partida contra o Brasil e abrir vantagem na tabela.

Classificação das Eliminatórias e próximos jogos

O Brasil está em quinto, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, somando 18 pontos. Logo na frente está Colômbia, que tem 19. Depois de se enfrentarem, a Seleção Brasileira encara a Argentina e a colombiana enfrenta o Paraguai, ambas na terça-feira (25).

Ao término da Data Fifa, faltarão quatro rodadas para o fim das Eliminatórias. O Brasil terá ainda Equador, Paraguai, Chile e Bolívia pela frente. Já a Colômbia, terá Peru, Argentina, Bolívia e Venezuela.