Começando no banco e sequer ganhando uma chance de entrar ao longo do jogo, Rodrygo foi deixado de lado pelo recém-chegado Xabi Alonso, no duelo entre Real Madrid e Pachuca. O jornal espanhol "As" definiu a situação de Rodygo com o novo treinador como um jogador que saiu "de uma posição inicial altamente simbólica a nada".

- De uma posição inicial altamente simbólica a nada. O voto de confiança que Xabi Alonso deu a Rodrygo na estreia contra o Al Hilal não deu em nada. O brasileiro voltou à estaca zero, à insignificância que teve na reta final da temporada sob o comando de Ancelotti. Contra o Pachuca, apesar de estar na convocação, nem entrou para o aquecimento. Aos 87 minutos, Víctor Muñoz entrou no lugar de Vini Jr para esgotar as substituições, e não havia sinal de Rodrygo. Um produto da base em vez de um jogador do time principal, algo difícil de imaginar com a gestão de Ancelotti da hierarquia da equipe - escreveu o jornal.

Por fim, o periódico comentou a possibilidade de saída do brasileiro na próxima janela, uma vez que o Real Madrid está há três anos sem fazer uma grande venda.

- A possibilidade de uma saída ganha força como válvula de escape em um verão em que o Madrid está investindo pesado e já está há três anos sem realizar uma venda significativa. E a Premier League está tomando nota. Rodrygo está no ar - completou.

