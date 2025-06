Ex-Seleção Brasileira desabafa: ‘Com a mentalidade de hoje, seria bola de ouro’

Ex-jogador do Flamengo, Corinthians, São Paulo e da Seleção Brasileira, Adriano Imperador fez um desabafo na última sexta-feira (20). O craque, que já está aposentado dos gramados, deixa muita saudade em praticamente todos os clubes que passou.

Em entrevista ao ex-atacante Luca Toni, no canal "Prime Vídeo", Adriano fez um desabafo que chamou a atenção. Segundo ele, se tivesse a mentalidade de hoje em dia, nos tempos que jogava futebol, ele teria sido eleito melhor do mundo.

- Com a cabeça de hoje, eu teria ganhado a Bola de Ouro - disse Adriano Imperador

Seleção Brasileira de 2006 (Foto: AFP / VANDERLEI ALMEIDA)

Ídolo rubro-negro e da Seleção Brasileira: confira quais títulos Adriano Imperador conquistou pelo Flamengo

Revelado em 2000, o atacante Adriano Imperador, que nos juniores chegou a jogar como lateral-esquerdo, conquistou os seus primeiros títulos naquele ano. As conquistas foram a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Regularizado no estadual, Adriano, no entanto, não chegou a entrar em campo.

Já os primeiros triunfos que contaram com a sua participação foram a Taça Guanabara e o Carioca de 2001. Também nesse ano, o Imperador fez parte da conquista da Copa dos Campeões. O craque nem imaginava que poderia se tornar o 9 da Seleção Brasileira.

Conquista mais marcante

O título do Campeonato Brasileiro de 2009 foi, sem dúvida, o mais importante na relação entre Adriano e Flamengo. Um dos heróis daquela conquista, o Imperador disputou 30 das 38 rodadas do Brasileirão.

No total, marcou 19 gols e distribuiu quatro assistências. Com ele em campo, o Flamengo teve 15 vitórias, sete empates e oito derrotas.

O título mais marcante da carreira

Para Adriano, a conquista do Brasileirão foi a mais importante de sua carreira.

- Teoricamente, estava lá embaixo, o time não estava bem. Um título, para mim, inesquecível. O grupo era muito bom. Nós realmente nos unimos, e isso fez com que a gente pudesse ser campeão, com certeza - disse, recentemente, ao "GE".