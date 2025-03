Os jogos da 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 começam nesta quinta feira (20), com jogadores estrangeiros do Fluminense convocados na Colômbia, Uruguai e Paraguai. Além deles, neste século, o clube também teve outros nomes nas seleções da América do Sul.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A história mais recente é do atacante Fernando Pacheco, atualmente no Sporting Cristal-PER, que teve passagem pelo Flu entre 2020 e 2021. A primeira convocação do peruano para a seleção principal foi também em sua primeira temporada no Rio de Janeiro. No início de 2020, disputou o Pré-Olímpico com a equipe sub-23 e, mesmo atuando pouco pelo Tricolor, foi selecionado por Ricardo Gareca para defender o Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Pacheco chegou ao Fluminense com 20 anos e status de promessa, mas teve apenas 21 jogos pelo clube. A falta de sequência se deu também por uma lesão sofrida na época. Na ocasião da convocação, enfrentou Brasil e Paraguai.

continua após a publicidade

Fernando Pacheco pelo Fluminense, em 2020. (Foto: Mailson Santana/FFC)

Outros nomes que defenderam o Tricolor e foram convocados são o meia Junior Sornoza, hoje no Independiente Del Valle, e o volante Jefferson Orejuella, sem clube. A dupla equatoriana chegou em 2017, mas Sornoza, que se tornou dono da camisa 10, ficou mais uma temporada, enquanto Orejuela foi emprestado para a LDU no ano seguinte.

Sornoza comandou o meio de campo do Flu com Abel Braga e depois com Marcelo Oliveira como treinadores da equipe. Na ocasião, enfrentou Jamaica e Guatemala em amistosos. Pelo clube das Laranjeiras, foram 70 jogos e oito gols, sendo o mais marcante o olímpico feito contra o Defensor-URU, pela Sul-Americana, no Maracanã. Já Orejuela, entrou em campo 34 vezes pelo clube em 2017 e foi convocado para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, quando enfrentou Paraguai e Colômbia.

continua após a publicidade

Sornoza e Orejuela, do Fluminense, convocados pela seleção do Equador. (Foto: Nelson Perez/FFC)

Por fim, vale relembrar a convocação do volante Edwin Valencia, em 2013, para jogar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, contra Bolívia e Venezuela, e depois para amistosos contra Bélgica e Holanda. Naquele ano, mesmo jogando apenas dez jogos pelo Flu por conta de uma sequência de lesões na panturrilha direita, o treinador José Pekerman chamou-o mais de uma vez para defender a seleção colombiana. Valencia defendeu o Tricolor de 2010 a 2014.