Paulo Henrique vive o melhor momento de sua carreira. Em sua terceira temporada vestindo a camisa do Vasco, o lateral-direito foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O chamado veio após a lesão de Wesley, da Roma, e pegou o jogador de surpresa — literalmente, dentro do avião. Em entrevista à CBF TV, Paulo Henrique revelou os bastidores da convocação e não escondeu a emoção.

continua após a publicidade

- O sentimento é de sonho realizado, um sonho de criança, da minha família, de todo mundo que me acompanha. Tô realmente muito feliz. Cansado, porque foi tudo muito corrido, a viagem foi longa, mas nada ultrapassa o sentimento de gratidão a Deus e de alegria por estar representando a Seleção- contou o jogador.

➡️ Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Convocação inesperada no meio da folga

Paulo Henrique revelou que estava em viagem para Santa Catarina, onde passaria os dias de folga com a família, quando recebeu a ligação da CBF informando sobre a convocação.

continua após a publicidade

- Nós tínhamos dois dias de folga depois do jogo contra o Vitória. Saí direto do estádio para o aeroporto e fui para Santa Catarina. Quando o avião pousou, recebi a mensagem. Aí foi aquele susto, aquela alegria. Falei com minha esposa e com a família que tava me esperando: 'Ó, vou ter que voltar porque fui convocado’. Foi uma correria, buscar as coisas, organizar tudo. Mas uma alegria imensa - relembra.

Paulo Henrique em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro | CBF)

Importância do Vasco na trajetória

O lateral fez questão de agradecer ao Vasco por ter sido fundamental em sua evolução como jogador. Com 47 jogos, quatro gols e cinco assistências na temporada, ele vive sua fase mais regular desde que chegou ao clube em 2022.

continua após a publicidade

- O Vasco me proporcionou desenvolver, aprender, evoluir. Vestir essa camisa pela terceira temporada seguida tem me feito crescer muito. Se não fosse pelo Vasco, pelo espaço que tive, talvez eu não estivesse aqui hoje. Tenho muita gratidão ao clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção parecia distante

Natural de Santa Catarina, Paulo Henrique teve uma trajetória marcada por passagens por clubes do interior até chegar à elite do futebol. Ele relembrou momentos difíceis e revelou que, em certos momentos, chegou a duvidar se o sonho da Seleção se concretizaria.

- Sempre tive esse objetivo no coração. Com o tempo, a gente vai achando que está distante. Passei por muitos clubes pequenos, mas Deus me sustentou. Subi degrau por degrau até chegar no Vasco e agora na Seleção. Em alguns momentos até desacreditei, mas Deus me trouxe até aqui.

Trabalhar com Ancelotti

Paulo Henrique também falou sobre o primeiro contato com o técnico Carlo Ancelotti, que já havia incluído seu nome na pré-lista da última convocação.

- Me recebeu super bem, desde o início. Me explicou o que espera de mim, qual o trabalho dele. Hoje já me instruiu dentro de campo para entender o mais rápido possível o que ele quer. É uma satisfação enorme trabalhar com um treinador da grandeza do Ancelotti, que conquistou tudo no futebol.

O lateral ainda citou referências no futebol, como Cafu e Maicon, e falou sobre sua preparação para possíveis oportunidades em campo:

- Se eu tiver a chance de jogar, vou tentar abraçar da melhor forma possível. Estudar bastante as seleções, entender como jogam e explorar as brechas. Mas temos todo um staff que vai nos ajudar com isso. Quero aprender o máximo possível aqui.