‘Novo Hulk’: jornal português destaca joia do Vasco e aponta gigante interessado
Atacante do cruz-maltino é alvo de gigante europeu
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal português "A Bola" destacou nesta quarta-feira (8) o bom momento de Rayan, atacante de 19 anos do Vasco da Gama, apontando o jovem como o “novo Hulk” do futebol brasileiro e alertando o interesse do Porto em sua contratação.
Relacionadas
- Lance! Biz
Mesmo convocado para a seleção, Vinicius Jr desvaloriza em 20 milhões de euros
Lance! Biz08/10/2025
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo se declara e dispara sobre carreira: ‘Não jogaria em outro clube’
Futebol Internacional08/10/2025
- Futebol Internacional
Harry Kane de volta à Premier League? Astro do Bayern abre o jogo sobre futuro
Futebol Internacional08/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Segundo a publicação, o clube português chegou a tentar a contratação do jogador no último verão europeu, mas o Vasco recusou as investidas conduzidas pelo presidente André Villas-Boas, que via em Rayan um atleta de grande potencial. Na época, o atacante estava avaliado em cerca de 14 milhões de euros — valor que teria subido para 18 milhões (cerca R$ 112 milhões) após a valorização recente.
— Ainda que a relação com o técnico Fernando Diniz nem sempre tenha sido pacífica, o Vasco tomou uma boa decisão ao mantê-lo. Rayan tem contribuído para uma temporada estável e já é o segundo artilheiro da equipe, com nove gols e uma assistência — destaca o jornal.
Comparações com Hulk, ex-jogador do Porto
Na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória, no último domingo (5), o jovem marcou dois gols. O desempenho chamou atenção pela mudança de postura: em vez dos chutes de longa distância que lhe renderam a comparação com Hulk, Rayan atuou de forma mais centralizada, buscando a área e sendo mais eficiente.
De acordo com "A Bola", o atacante combina potência física e explosão com boa leitura ofensiva, e seus números indicam evolução tática: venceu mais duelos aéreos (37) do que completou dribles (23), sinal de um estilo de jogo mais completo. O jornal português observa ainda que, nas partidas em que finaliza mais próximo da área, o Vasco costuma sair vencedor.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias