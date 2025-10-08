menu hamburguer
Futebol Internacional

‘Novo Hulk’: jornal português destaca joia do Vasco e aponta gigante interessado

Atacante do cruz-maltino é alvo de gigante europeu

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/10/2025
10:48
Atualizado há 2 minutos
Rayan fez o gol do Vasco contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraRayan comemora gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O jornal português "A Bola" destacou nesta quarta-feira (8) o bom momento de Rayan, atacante de 19 anos do Vasco da Gama, apontando o jovem como o “novo Hulk” do futebol brasileiro e alertando o interesse do Porto em sua contratação.

Segundo a publicação, o clube português chegou a tentar a contratação do jogador no último verão europeu, mas o Vasco recusou as investidas conduzidas pelo presidente André Villas-Boas, que via em Rayan um atleta de grande potencial. Na época, o atacante estava avaliado em cerca de 14 milhões de euros — valor que teria subido para 18 milhões (cerca R$ 112 milhões) após a valorização recente.

— Ainda que a relação com o técnico Fernando Diniz nem sempre tenha sido pacífica, o Vasco tomou uma boa decisão ao mantê-lo. Rayan tem contribuído para uma temporada estável e já é o segundo artilheiro da equipe, com nove gols e uma assistência — destaca o jornal.

Comparações com Hulk, ex-jogador do Porto

Na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória, no último domingo (5), o jovem marcou dois gols. O desempenho chamou atenção pela mudança de postura: em vez dos chutes de longa distância que lhe renderam a comparação com Hulk, Rayan atuou de forma mais centralizada, buscando a área e sendo mais eficiente.

Rayan - Vasco
Rayan jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Vitoria no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

De acordo com "A Bola", o atacante combina potência física e explosão com boa leitura ofensiva, e seus números indicam evolução tática: venceu mais duelos aéreos (37) do que completou dribles (23), sinal de um estilo de jogo mais completo. O jornal português observa ainda que, nas partidas em que finaliza mais próximo da área, o Vasco costuma sair vencedor.

